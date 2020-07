'Mi hijo me espera en casa y usted me tira con un cuchillo': ciclista

Los vecinos del barrio Panamericano salvaron a una joven ciclista de ser atracada, y posiblemente herida con arma blanca, por un grupo de delincuentes en la tarde de este miércoles.



Los hechos ocurrieron exactamente en la calle 24B con carrera 27B. "Ella venía en su bicicleta y le cayeron unos tres o cuatro hombres y le sacaron cuchillo. Ella empezó a gritar, entonces la comunidad salió", cuenta uno de los testigos del asalto.

La persona agrega que el primero en correr a agarrar a los asaltante fue un trabajador venezolano. Él lo inmovilizó y, junto a la comunidad, lo retuvo hasta que llegaron las autoridades.



La comunidad solo pudo atrapar a uno de los señalados, los demás huyeron y dejaron la bicicleta botada. La mujer, afortunadamente, no resultó lesionada.



En un video grabado por la comunidad se escucha el momento en que la mujer le grita a quien señala como su agresor "mi hijo me espera en casa y usted me tira con un cuchillo".



El señalado atracador es el hombre que viste un buso rojo.

Los vecinos lograron retener al ladrón y llamar a la Policía. La mujer fue a poner la denuncia para completar el proceso.



Además, denuncian que el barrio Panamericano es un constante escenario de delincuencia. "Acá a cada rato roban gente y nos ha tocado instalar cámaras. Tenemos un frente de seguridad porque están robando mucho", mencionó uno de los habitantes del sector.



El hurto de bicicletas es uno de los delitos que subió sus indicadores en Bogotá. Según las cifras de la Secretaría de Seguridad, entre enero y junio de 2019 se denunciaron 3.914 hurtos y en ese mismo periodo en 2020 la cifra fue 4.839. Hubo un aumento del delito del 23,6 %. En la localidad de Los Mártires, donde está ubicado el barrio Panamericano, el aumento de este delito entre 2019 y 2020 fue del 8,4 %

Para seguir leyendo:

- ¿Qué hay que hacer para que Bogotá sea segura para los ciclistas?



- ¿Qué hay detrás del aumento de un 60% en robo de bicis en mayo?



- Así podrá registrar su bicicleta en medio de la pandemia

BOGOTÁ