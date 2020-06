Delincuente salió de la cárcel y volvió a robar bicicletas

Un hombre de 40 años, reincidente en robo de bicicletas y con un amplio prontuario de hurto, volvió a sus andanzas. En la noche de este lunes festivo, junto a dos cómplices, atracó a tres ciclistas en la localidad de Fontibón.



Según las autoridades, tenía tres anotaciones por hurto a bicicletas y hace 15 días había salido libre después de cumplir una pena en la cárcel.

(Le puede interesar: ¿Qué hay detrás del aumento de un 60% en robo de bicis en mayo?)

En medio del hurto, la Policía fue notificada y pudo dar con la captura de los delincuentes. "Se hace la persecución a tres individuos que habían hurtado una bicicleta, se logra la captura. en su poder se encuentran armas blancas", detalló el Coronel Édgar Ávila, oficial de inspección de la Policía de Bogotá, quien además confirmó que los hombres estaban bajo el efecto de sustancias alucinógenas.



Tres bicicletas de alta gama fueron recuperadas

Otros robos con persecución y enfrentamiento a los delincuentes

Este fin de semana, también reportaron dos atracos en la capital. Uno ocurrió en la carrera 30 con calle sexta. Allí, un grupo de hombres atacó y le arrebató la bicicleta a una persona.



(Lea también: Bogotá está a 15 camas de la alerta roja por UCI)



Un ciudadano que se percató de la situación desde su vehículo, persiguió a los ladrones. En un barrio, fue apoyado por la comunidad. "Lo correteamos dos cuadras, el señor me 'madreaba'. Dejó la cicla en un punto escondida, yo me di cuenta, la recogí y me devolví a buscar al dueño. No lo encontré", relata el ciudadano que se solidarizó con el hecho.



Las autoridades confirmaron que la bicicleta está en el CAI de Ricaurte. La persona dueña de la bicicleta debe llevar su cédula, factura de compra y tarjeta de propiedad para poder recuperar la cicla.

Enfrentaron a los delincuentes que intentaron robar sus bicicletas Los dos ciudadanos no se dejaron robar sus pertenencias y decidieron enfrentar a los ladrones.

En Kennedy otra persona fue víctima de hurto. Sin embargo, logró defenderse con un palo, apoderarse del machete con el que lo atacaban, defenderse y ahuyentar a los atracadores.



La comunidad denuncia que en este punto, en la avenida carrera 80 con calle 42 a sur, ya se han presentado hechos similares.

Para seguir leyendo...

- El rebrote criminal en Bogotá, marcado por golpes grandes



- ¿Cómo asegurar y parquear bien la bicicleta para evitar robos?



- ‘Me robaron una bici de 12 millones, denuncié y archivaron el caso’

BOGOTÁ

*Con reportería de Leonardo Ballesteros, Noctámbulo de City Tv.