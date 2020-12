Con un modelo matemático buscan predecir el crimen en Bogotá

En Bogotá, desde julio del 2019, se viene desarrollando una investigación sin precedentes en el país que espera convertirse, en enero del 2022, cuando esté culminada, en una de las herramientas más poderosas en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Se trata de un modelo matemático de predicción de los delitos.

Para esto, la Secretaría de Seguridad, la Universidad Nacional y Quantil, una compañía de matemáticas aplicadas a la industria, se unieron en un consorcio que logró financiación de Colciencias, con recursos de regalías, para consolidar un sistema que les permita a las autoridades anticiparse a la ocurrencia de crímenes haciendo uso de una manera más óptima de los recursos de la Policía.



“Es un ejemplo concreto de cómo se puede construir política pública basada en evidencia usando analítica predictiva, y la idea es construir una herramienta que les sirva a la ciudad y a los interesados en seguridad y justicia para tomar decisiones de acuerdo con un análisis predictivo del comportamiento del delito en Bogotá”, dijo al respecto Santiago Pardo Rodríguez, jefe de la oficina de análisis de información y estudios estratégicos de la Secretaría de Seguridad.



¿Pero cómo se logrará? Daniel Mejía, quien fue el primer secretario de Seguridad de la ciudad e impulsó esta iniciativa, dijo en conversación con EL TIEMPO, que este proyecto tiene su origen en un plan que se aplicó del 2013 al 2014 entre el entonces ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, y que consistió en atención a puntos calientes del crimen para enfocar esfuerzos de la policía nacional.



Una vez asumió el cargo en Bogotá, decidió implementar una iniciativa similar, pero tanto Mejía como el entonces alcalde, Enrique Peñalosa, querían llevar esto a un nivel más avanzado. “El siguiente paso en esos modelos de georreferenciación del delito no es decir solamente dónde han ocurrido los delitos y ahí focalizarnos, sino usar herramientas matemáticas predictivas para saber dónde van a ocurrir, pero no en general, sino por día, por hora”, explicó Mejía.



Han sido años de análisis de cantidades enormes de información, y los resultados hasta este momento han arrojado datos reveladores.



Por ejemplo, que el 30 por ciento de los delitos y el 75 por ciento de los homicidios ocurren en el 2 por ciento de las vías de la ciudad, o que a 200 metros a la redonda de los parques sucede el 70 por ciento de los crímenes.



El profesor de matemáticas la Universidad de los Andes y codirector de Quantil, Álvaro Riascos, dio otra cifra de la investigación de la que ha formado parte desde el principio, y que tiene que ver con el uso de los recursos de la Policía.



Advierte que aunque el 30 por ciento de los delitos se concentran en zonas muy específicas de Bogotá, el patrullaje de los uniformados en estos lugares es de apenas un 10 por ciento.



“Con unos márgenes un poco más amplios de información y con una medición de tipo probabilístico, es así como uno diría, por ejemplo, en este cuadrante los segmentos de vías más importantes son de 6 a. m. a 2 p. m., y en ese cuadrante los policías deberían estar patrullando la mayor parte del tiempo, no porque va a ocurrir un crimen, sino que son los puntos de mayor riesgo medido, y hay una mayor probabilidad de que suceda algo”, explicó el académico.



Una vez el modelo esté completo y actualizado con las cifras que han arrojado los meses de pandemia, la Policía Metropolitana de Bogotá contaría con una serie instrumentos que se podrán aplicar para priorizar el monitoreo de más de 3.600 cámaras de seguridad de la ciudad, analizar los tiempos de respuesta de los CAI o estaciones de policía a los eventos de crimen, predecir hechos delictivos e identificar los puntos de con mayores índices de inseguridad.



Pero llevar todos estos cálculos y cifras a la operatividad de los uniformados en las calles no es una tarea fácil. Daniel Mejía comentó que cuando fue a presentar esta estrategia al entonces presidente de la República, Juan Manuel Santos; al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y a la Policía Nacional, tuvo un duro cruce de opiniones con el general Rodolfo Palomino.



“Hay personas resistentes al cambio, a que innovemos en la focalización de los servicios de patrullaje policial, hubo otros generales como Acevedo, comandante de Medellín, y luego Penilla, acá en Bogotá, que estaban abiertos al cambio; el general Vargas, también superabierto, pero hay otros como Palomino, que se opuso férreamente, y me costó una pelea dura. Dijo: ‘¿Qué hace un académico y un profesor de universidad diciéndonos cómo hacer nuestro trabajo?’”, recordó Mejía.



La aceptación de la Policía a este tipo de iniciativas es clave, según lo explica el profesor Riascos, ya que uno de los principales hallazgos es que justamente el servicio policial, que tiene un déficit de su pie de fuerza, puede optimizarse.

“En lo que me he enfocado es en el uso eficiente de los recursos policiales, creo que si la utilización de nuestra fuerza policial, si los centros de atención inmediata y las estaciones de policía están todas configuradas de una forma estratégica en la ciudad, por ejemplo permitiendo que los policías se desplacen de un cuadrante a otro, la inteligencia artificial podría proveer recursos muy valiosos”, concluyó Riascos.

