Atracos con parrilleros: ¿hora de repensar la restricción?

Vuelve a ponerse sobre la mesa la pregunta: ¿hay una relación directa entre crímenes y los parrilleros en moto? ¿Hay cifras significativas que los conviertan en un actor por tener en cuenta?



Esta semana sucedió otro hecho que abona las dudas. En cámaras de seguridad quedó registrado cómo delincuentes le dispararon a Jorge Ramírez, un hombre de 42 años, pese a que él, en el momento del robo, entregó su motocicleta y mantuvo las manos en alto.



Quien accionó el arma fue, precisamente, el parrillero de una moto que abordó a Ramírez pocos segundos después de que este hubiera dejado a su esposa en su trabajo. A consecuencia de estos hechos, que ocurrieron en el barrio Condado de Castilla (Kennedy), la víctima permanece con pronóstico reservado en la Clínica de Occidente. En casa, su esposa y sus tres hijas esperan su regreso.



A este episodio se suman otros que involucran a delincuentes que se transportaban en moto y cuyos parrilleros protagonizaron los ataques. Uno sucedió a mediados de enero, cuando cuatro hombres, que iban en dos motocicletas, atacaron a una mujer en el barrio Corkidi (Puente Aranda) que se dirigía a su trabajo. En medio del robo no solo la golpearon con la culata de un arma de fogueo, sino que, además, le dispararon en el rostro en un intento por llevársela del lugar.



En los últimos días, Citytv también reportó que el barrio La Florida (Engativá) está azotado por criminales que se transportan en este tipo de vehículos y atacan a los vecinos aprovechando la soledad en las calles que genera el toque de queda.

Aunque el Distrito insiste en que el hurto a personas se redujo en un 36,2 % en 2020, la opinión pública pide acciones. Otros, incluso, se preguntan si es necesario volver a la restricción del parrillero en moto, como lo hizo la alcaldía anterior en un polígono y durante determinados horarios.



En el primer semestre de 2018, cuando se implementó la medida, hubo una reducción del 27,5 por ciento de hurto en motocicleta y una caída del 33,5 por ciento en el hurto de celulares. En su momento se dijo que el hurto a personas y el de celulares fuera de esta área de restricción también cayeron en un 5,9 y un 3,3 por ciento, respectivamente. No obstante, la medida no volvió a implementarse en Bogotá.



De otro lado, expertos y estudios apuntan hoy a que la restricción de parrillero no sería la solución. “(La moto y el parrillero) se usan para facilitar el raponazo, los hurtos a residencias, a establecimientos comerciales, y de autopartes, pero no se ha demostrado que sea exclusivo de los parrilleros el hurto. Cuando se genera la restricción aparecen otras modalidades. Ya no van en una moto con parrillero, sino una persona en cada moto cumpliendo su función: el campanero, el que hurta y el que amedranta. O se acude al uso de carros o de bicicletas. El problema de base no es el parrillero, sino la ocurrencia del hecho”, explica el experto en políticas públicas y seguridad Johan Avendaño.



Un estudio del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes, publicado a mediados de 2020, analizó las restricciones de parrillero en 25 ciudades de Colombia para comprobar si habían sido efectivas para reducir el crimen. Al final, el estudio apuntó que no se hallaron “grandes efectos de estas medidas, ni efectos duraderos sobre el delito. Dado los costos de vigilar su cumplimiento y los costos que se imponen sobre la ciudadanía, las autoridades locales deberían buscar otras alternativas de política pública en materia de seguridad”.

En ese orden de ideas, Avendaño asegura que las autoridades deben actuar ante los “hurtos por oportunidad”. Es decir, aquellos que ocurren en horarios o espacios en los que es más vulnerable el ciudadano: como barrios del suroriente de Bogotá donde las personas salen muy temprano a trabajar o avenidas grandes que faciliten la huida de los delincuentes.

BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotáET