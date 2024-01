Video| Roban en Bogotá a joven promesa del ciclismo: le quitaron costosa bicicleta

Un segundo robo a una deportista de alto rendimiento en Engativá ocurrió en la tercera semana de enero de 2024, despertando las alarmas de la comunidad.



La víctima fue una joven de 17 años, quien entrena como ciclista profesional. Según el testimonio de su madre, dos sujetos que se movilizaban en bicicletas de baja gama la abordaron y engañaron para así despojarla de sus pertenencias.

"A ella la abordó un tipo pidiéndole que le dijera dónde quedaba una bicicletería. La siguió y luego le dijo que le iba a dar unos folletos que para darle unos uniformes", explicó la madre de la víctima.Sin embargo, de un momento a otro el sujeto tomó la bicicleta, dejando otra botada y sin que ella pudiese reaccionar.

Las víctimas hicieron un llamado a las autoridades. Foto: CityTv

Tras esto, otro hombre llegó al lugar, señalando que su bicicleta estaba en el piso. Fue entonces cuando la ayudó a arreglarla y la acompañó a otro sitio para que se pudiese contactar con su familia.



Es importante señalar que la bicicleta que fue dejada en la calle por el primer hombre es de baja gama, mientras que la de la joven está avaluada en $14.000.000 y fundamental para el desarrollo de su carrera profesional.

"Se ve afectada porque ahorita comienzan las competencias y no tiene una en la que competir. Tenía en febrero un torneo en Guaduas, pero ya no podrá ir", agregó la tutora de la menor.

Finalmente, puntualizó pidiéndole a las autoridades ayuda, pues no es el primer robo de este tipo que ocurre en el sector.

#Noticia I En Engativá robaron a otra deportista de alto rendimiento. En una semana, en esta localidad se han denunciado dos hurtos a atletas. En este caso, la víctima fue una ciclista de 17 años que fue abordada por dos hombres que le robaron su bicicleta de alta gama. pic.twitter.com/2WvycCbq2f — CityNoticias (@CityNoticiasTv) January 24, 2024

Atracan en Bogotá a campeona mundial de patinaje: esto es lo que se sabe



La colombiana Luna Shalom Vargas, fue atracada el pasado 19 de enero en el sector de Engativá.



La joven de 20 años se encontraba realizando sus prácticas deportivas, cuando fue abordada por sujetos que la amenazaron y la despojaron de sus objetivos personales.

La patinadora se confió de la persona que la abordó. Dijo que no veía peligro en ella al comienzo y que se la acercó a pocos minutos de su casa.



“Llegaba de mi entrenamiento en la bici. Fui a Sopó, regresé y estaba a 5 minutos de la casa. Un señor en bicicleta. Se me paró al lado, frené y aceleré, pero me igualó, eran normales sus movimientos”, contó la patinadora.

“Aprovechó ese momento y se acercó. Se hizo pasar por un médico deportólogo. Me dijo que tenía un consultorio en Unilago, que tenía una tienda deportiva y que lo podía contactar”.



Vargas, en ese momento, no sospechó nada, pues el hombre se mostró amable y no revestía ningún peligro.



“Más adelante me dijo que anotara el número de teléfono de él, que me podía ayudar. Nos orillamos y a los dos minutos llegó otra persona, se hizo pasar por el hermano. Me hizo la charla. Me preguntaba que cuánto pesaba la bicicleta. Me dijo que si la podía levantar, lo hizo y se la llevó”, concluyó la deportista.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

