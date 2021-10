Secretario de Seguridad habla de reducción de hurtos y homicidios

¿Qué información hay frente al homicidio del joven ciclista en la calle 26 con avenida Boyacá?



Por supuesto rechazamos ese hecho. Ocurrió efectivamente en la calle 26 en la localidad de Engativá. Un hecho que rechazamos y lamentamos. Son tres delincuentes los que están siendo perseguidos y están en proceso de investigación, y hemos conjuntamente con la Policía ofrecido una recompensa de hasta 20’000.000 de pesos por información que nos permita identificar y capturar a estos delincuentes. Un hecho que lamentamos y que por supuesto nos obliga a cada vez actualizar y reforzando nuestros esfuerzos conjuntamente con la Policía.



¿Cómo está la ciudad en hurto a personas y homicidios?

Septiembre fue el tercer mes menos violento del año, después de enero y abril, y eso ya lo habíamos dicho para agosto y mejora todavía aún más en septiembre. Tenemos que mantener el esfuerzo y es una suma de cosas, es gracias en parte al aumento de pie de fuerza; sin duda, la intervención especial de la Policía Nacional ha ayudado y ha sido coincidente con estos mejores indicadores.



Pero también la reactivación económica avanza y hay cada vez más personas empleadas, más personas ocupadas generando ingresos y eso al final aborda temas estructurales que dinamizan la violencia, pero también es una campaña de desarme que estamos haciendo con todas las capacidades para controlar en las calles, para sacar de circulación las armas de fuego, armas blancas.



¿Cuáles son las medidas que anunciaron desde la Alcaldía de Bogotá en materia de seguridad?



Son tres medidas las que le hemos propuesto al Gobierno Nacional para ser incluidas en el proyecto de ley de seguridad ciudadana. En primer lugar una que aborda el artículo 310 de la Ley 906; la ley penal dentro de la cual se incluyen como criterios para la valoración de la privación de la libertad del imputado la utilización de cualquier tipo de arma, no importa si es un arma blanca, arma de fuego, un arma traumática, cualquier elemento que tenga un nivel de peligrosidad contra la víctima debe ser considerado –de acuerdo con la propuesta– como un criterio para proferir una medida de aseguramiento contra la persona que está siendo procesada.



En segundo lugar, lo que está buscando es establecer un régimen de delitos menores, un régimen un poco más expedito para hurto simple, delitos que son los que más afectan a la ciudadanía. Cuando el hurto es por menor cuantía y está por debajo de 10 salarios mínimos (si no estoy mal), es un delito que automáticamente es excarcelable y lo que estamos viendo es que el 80 por ciento de las personas que se capturan quedan en libertad.



Pero ¿cómo funcionaría ese tema en particular que acaba de mencionar?, ¿qué es mínima cuantía?, ¿un celular puede ser un delito de baja cuantía?



Exacto. Un celular, una bicicleta, que son los que más afectan a la ciudadanía.

En estas nuevas medidas que ustedes van a adoptar, ¿esto cómo queda?

Lo que proponemos es en dos sentidos. Por un lado, poder procesar a esa persona de forma más expedita, al delincuente que comete un hecho de esta naturaleza, digamos un hurto simple. Pero no solamente que sea más expedito, sino que pueda haber una sanción en centro de reclusión especial.



¿Construir nuevas cárceles es la solución?



Una de las conversaciones que se tuvo el lunes entre el presidente y la alcaldesa tiene que ver con una nueva cárcel y eso ya está previsto en el Plan de Desarrollo del Distrito y es parte del plan de inversiones de Bogotá. Lo que buscábamos era asegurar que hubiera un lote definido en este mes para garantizar que en inmediaciones de la Picota, en ese complejo, pudiéramos desarrollar una cárcel distrital nueva. Evidentemente tenemos muchos desafíos en materia del régimen carcelario, el modelo que queremos seguir es el que tenemos en la cárcel distrital y no solamente con la nueva cárcel, sino también con otros centros de reclusión que estamos construyendo.