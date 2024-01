Las 11 acciones para combatir la inseguridad en Bogotá presentadas por alcalde Galán

Desde el parque El Tintal, en la localidad de Kennedy,el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en compañía del general José Daniel Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana, y César Restrepo, secretario de Seguridad, presentó este miércoles un nuevo plan de seguridad que incluye 11 acciones para solucionar los graves problemas que aquejan a la ciudadanía.



Algunas de las nuevas estrategias son el patrullaje continuo las 24 horas en áreas prioritarias, la protección de parques y zonas comerciales, intervenciones integrales, la implementación de microcuadrantes y una redistribución estratégica de los recursos policiales.



Según la Secretaría de Seguridad, están focalizadas en atacar y reducir delitos como el homicidio, la extorsión, el hurto en sus diversas modalidades y el microtráfico, los cuales han venido presentando un aumento de casos en el último año.



El general José Daniel Gualdrón ya está trabajando en el nuevo plan que tiene en cuenta la situación que ha vivido Bogotá, la evolución de las problemáticas de inseguridad, y que ha priorizado los temas que planteó el alcalde Galán en su campaña electoral.



Alcalde Carlos Fernando Galán en El Tintal, mostrando su plan de seguridad. Foto: Alcaldía de Bogotá

“Se va a proteger la vida, a luchar contra el hurto, la extorsión y mejorar los entornos urbanos para reducir la oportunidad que muchas veces tienen los criminales para operar”, dijo Galán en la rueda de prensa.



Según el general Gualdrón y el secretario Restrepo, los detalles de este plan tienen en cuenta aspectos relacionados con cómo se puede utilizar de una mejor manera las herramientas con las que cuenta la ciudad.

"El general va a plantear cómo podemos distribuir mejor, cómo optimizar el equipo y las herramientas de la Policía, para así actuar de manera más efectiva frente a los grupos delincuenciales que operan en Bogotá", destacó Galán.



El mandatario dijo, por otro lado, que les hace un llamado a los bogotanos para que denuncien cualquier actividad delictiva, ya que la participación ciudadana activa es clave para luchar contra las bandas delictivas.



"El mensaje que yo les quiero dar es que con este plan de 21 acciones, 15 de acción y 6 de reacción, vamos a poder enfrentar de manera mucha más efectiva la situación de inseguridad", agregó en sus declaraciones.

Las principales acciones

De acuerdo con el Distrito, las primeras acciones que se tomarán son las siguientes: patrullaje intensivo en zonas de restaurantes, bares y gastrobares; bicicuadrantes; microcuadrantes; grupo antiextorsión; grupo gema; megatomas; puentes seguros y tramos lineales.



Las tres adicionales son la creación de grupos operacionales especializados (con personal de prevención e inteligencia policial) y el fortalecimiento de los planes Frontera y Arcángel. Este último busca reforzar las acciones en los accesos a la ciudad para evitar la entrada de grupos ilegales como las disidencias de las Farc.

Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Foto: Archivo particular

Por otro lado, el plan incluye una optimización de los equipos que trabajan por cuadrantes, fuerzas de despliegue rápido, patrullaje permanente para actuar de manera inmediata cuando ocurre un delito, priorización de algunas zonas, articulación nueva y fortalecida con la Brigada XIII, entre otras importantes acciones.



El alcalde Galán añadió que la Administración Distrital va a fortalecer este plan desde todos los frentes para generar entornos seguros.



"Vamos a tener presencia institucional integral en parques, para atender asuntos como mala iluminación en zonas de alto riesgo, las basuras, entre otras cosas. Va a existir interacción entre la Policía con cada uno de los actores del Distrito. Todas las entidades deben apoyar la seguridad. Nos corresponde a todos", indicó.



El alcalde también dijo que se van a instalar nuevas cámaras de seguridad y pidió a las entidades privadas ayudar con lo que graben las suyas a la autoridad.

¿Qué opinan los expertos sobre la estrategia?

Catalina Miranda, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz, dijo que estos planes de choque no son nuevos ni innovadores. “Esto no quiere decir que sean malos, pues hay acciones del pasado que han sido efectivas”.



Explicó que esto no va a solventar, en el largo plazo, todos los problemas que tiene Bogotá. “La estrategia sirve para aminorar la criminalidad, los hurtos, los homicidios y las extorsiones que afligen a los bogotanos, pero a largo plazo hay que articularse mejor con la Fiscalía General de la Nación”.

Agregó que hay que invertir más recursos financieros, tecnológicos y humanos para la tecnología y la investigación criminal y que la inseguridad en Bogotá no se va a acabar con un plan de choque de cien días.



“El sistema judicial y el penitenciario necesitan una reforma urgente. La delincuencia, la criminalidad y la violencia no se combaten solo con policías persiguiendo bandidos, sino con jueces trabajando para que haya justicia. La impunidad en Colombia está en más del 80 por ciento”. Añadió que la reforma del sistema carcelario es urgente.



Carlos Medina Gallego, profesor de la Universidad Nacional y experto en seguridad, dijo que es necesario un enfoque integral del problema que tiene que ver con seguridad pública, en relación con el problema de la salud pública. “Hay que evitar que sectores de la población, como los jóvenes, se inclinen hacia prácticas de delincuencia”.

REDACCIÓN BOGOTÁ