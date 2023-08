La densidad de obras en la ciudad ha creado también algunos ambientes inseguros para la ciudadanía. El reciente cierre de la Av. Ciudad de Cali a la altura de glorieta que conecta la calle 38 sur y la Av. de las Américas ha generado un aumento en los atracos, según la comunidad.



Conexión de la avenida Cali y la avenida Bosa.

Debido al cierre que se adelanta por obras de adecuación de esa vía que conecta al suroccidente de la ciudad los vehículos han tenido que desviar por la nueva Av. Guayacanes que resultó por no ser la más segura.



Según relató el Ojo de la Noche, de Caracol Noticias, los habitantes del sector han enunciado un alto número de casos en los que delincuentes se ubican en "cada esquina" del tramo de la avenida para aprovecharse del alto flujo de carros y los trancones y atracar a los pasajeros.



Tendrá 7,4 km, 8 estaciones modernas con taquillas externas .

“La verdad, muy inseguro. No hay luz, acá a toda hora es un atracadero, hasta en la madrugada. La gente se queja porque no hay luz, ahora más tarde pasa toda la inseguridad, a quien esté madrugando a trabajar le echan mano aquí en la esquina, en todo lado. Ahora, ahí (en la avenida Guayacanes) es donde más aprovechan para hacer las fechorías”, relató un habitante de esa zona a ese medio de comunicación.



Y es que no es la primera denuncia que se hace pública por falta de seguridad en los perímetros aledaños a las obras de la ciudad. Según algunos ciudadanos de la capital la falta de alumbrado y la altura de las polisombras, en algunos sectores, ha alentado los casos de robo y amenazas; incluso hasta los intentos de abuso.



REDACCIÓN BOGOTÁ

