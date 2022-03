Administradores de conjuntos y residentes del barrio El Cortijo le manifestaron a este diario sentirse más preocupados de lo habitual, pues la inseguridad en la zona cada vez se acentúa más, y dicen no tener apoyo de las autoridades puesto que el CAI Calle 80 permanece más del 80 por ciento del tiempo sin personal.



En el año 2015 este comando fue entregado a la comunidad, pero según habitantes del sector desde su entrega no ha servido para nada; de hecho, meses después fue grafiteado, razón por la cual mandaron un policía (de información) que pertenecía al CAI Ciudadela Colsubsidio.



Años más tarde, seguía sin nada de personal la mayoría del tiempo, y en octubre del 2019 el CAI fue vandalizado en medio de unas manifestaciones; sin embargo, volvió a ser reconstruido por la institución. Llegó la pandemia, y según habitantes, eso también afectó el proceso de que les mandaran una patrulla.



La comunidad empezó a sentirse incómoda, angustiada, porque no había nadie que los ayudara si pasaba algo en el barrio. Por eso, decidieron manifestar sus inconformidades con las autoridades de la zona, y tuvieron reuniones con varios comandantes, pero debido a que cambian el personal constantemente nunca hay una solución ni una respuesta concreta a la solicitud de personal para este CAI.



Incluso, uno de los administradores de un conjunto del sector, dijo que el año pasado asistió a tres convocatorias que eran para crear el frente de seguridad del sector, pero aseguró que de ahí no salió nada. Cabe resaltar que este sector tiene aproximadamente 4.800 viviendas y un aproximado de 15.000 habitantes.

“Esta semana se nos han entrado los ladrones al conjunto cuatro veces. Ya los habíamos pillado por las cámaras, y ellos por alguna razón supieron, entonces entraron nuevamente, se robaron la barrera y nos rompieron las cámaras; y pues le tocó a la empresa de vigilancia mandar un guarda adicional”, dijo Guillermo Rojas, administrador del conjunto Parques de El Cortijo.



Por medio de las cámaras de seguridad, los habitantes de la zona han podido identificar algunos ladrones y aseguraron que los vendedores ambulantes son un foco de inseguridad porque los han visto varias veces ayudando a delincuentes a fichar los apartamentos y entrarse a los conjuntos.



Edna Piña, administradora de tres espacios residenciales del sector le contó a este diario que, por el conjunto ‘Recreo de El Cortijo’ varias personas que salen a pasear sus mascotas, han sido atracadas con cuchillo y revólver desde las seis de la mañana, entonces se ha incrementado el miedo de salir ya no solo en la noche, sino también en las mañanas.



“En mi pedacito, por donde yo vivo, todos los días hay atracos a cualquier hora del día”, agregó Piña.



No obstante, los habitantes del sector expresaron que ha habido un gran abandono por parte de las autoridades de la policía. “Lo que pasa es que acá no hemos tenido un comandante que tenga sentido de pertenencia, quiera al sector y el bien de la comunidad. Aquí lo que necesitamos es una persona que tenga un sentido de pertenencia, y que las autoridades competentes le den esa autoridad y autonomía para poder construir un frente de seguridad y un trabajo con la comunidad, porque pueden venir muchas personas con buena voluntad pero si no hay ni la autonomía ni los recursos, pues no podemos hacer nada”, puntualizó Fanny Núñez, administradora de varios conjuntos de la zona.



La comunidad, en cabeza de los administradores de los conjuntos, ha intentado llevar a cabo varias gestiones, pero no ha habido una solución, pues han ido a la Alcaldía Mayor, los han reunido con diferentes funcionarios y coroneles, los han escuchado y les han dicho que van a hacer gestión, y los van ayudar, pero hasta el momento no ha sido así.



“Una comandante nos dijo que no había pie de fuerza en Bogotá, que no había policía y que por eso no podía darnos patrulla. La respuesta fue que el personal que está en el CAI ciudadela, tenía que atender también al sector de El Cortijo y a los del otro lado de la 80”, dijo Piña.



El Cortijo es un barrio bastante poblado y tiene unas connotaciones importantes porque está cerca de una vía principal y debido a esto el acceso es muy fácil. Según veedores del sector los ladrones tienen vías de escape y así haya algún tipo de acción por parte de la comunidad, es muy difícil combatir la inseguridad solos, porque es claro que la policía no participa y no hay un respaldo por parte del comando de policía de Engativá.



La ciclorruta del sector, también se ha vuelto insegura, los habitantes aseguraron que este espacio está totalmente descuidado y que constantemente hay atracos. Fanny Núñez, explicó que desde las cuatro de la mañana empiezan a robar y, por lo general, los ladrones están en motos o en bicicletas.

Además, los vecinos de la zona, dijeron que en la semana se presentan más de 10 atracos a los alrededores del CAI, y que la mayoría de los ladrones que hay en la zona son menores de edad y extranjeros.



“Cuando se proyecta algún tipo de edificación como esta, debería haber la asignación de un personal, esta es una estructura de más de mil millones de pesos, necesitamos que haya pie de fuerza suficiente, de nada sirve tener un CAI si permanece solo”, puntualizó Juan Carlos Perafán, residente de la zona.

Teniendo en cuenta esto, la Alcaldía Local de Engativá le explicó a EL TIEMPO que les han llegado algunos radicados sobre el tema y ellos le han dado traslado a la Policía, porque suministrar el personal para este CAI es competencia de ellos.



EL TIEMPO consultó al coronel encargado de los CAI de Engativá sobre esta situación y, al cierre de esta edición, no hubo una respuesta porque asegura que este es un tema administrativo.

