Van 1.600 capturas en 27 días de intervención a la seguridad en Bogotá

Después de 27 días de intervención integral por parte de la Policía de Bogotá y demás autoridades de la ciudad para reducir los índices de inseguridad en la capital del país, el general Eliécer Camacho, comandante de la Mebog, hizo un balance en Arriba Bogotá sobre lo que ha hecho la institución en las últimas semanas.

“Hemos tenido que rediseñar la presencia en sectores que se ven afectados por la actividad criminal, dentro de las acciones hay actividades de prevención, 31.000 actividades con ciudadanos para que haya corresponsabilidad y 25.000 nuevas personas se han unido a redes de participación cívica”, explicó el alto oficial, quien invitó a la comunidad a unirse a estos espacios acercándose al CAI más cercano.



(Además: En Bogotá, atracaron spa durante su inauguración)



Por otro lado, Camacho aclaró que en estos 27 días de intervención se ha logrado la captura de 1.600 personas, 79 con arma de fuego y 65 que iban en motos y vehículos; y que se realizaron 17 operaciones estructurales con la Fiscalía General de la Nación y han impuesto más de 28.000 comparendos por irrespetar el Código de Policía y Convivencia.



“Desafortunadamente hay una gran afectación cuando hay flagrancia, hay atenuantes dentro de la ley penal que facilita que si se capturan con elemento, por ejemplo un celular, si no tiene antecedentes, si no usó armas y si la cuantía no es mayor, generalmente estas personas quedan en libertad y esto afecta, esa reincidencia”, aclaró el comandante de la Metropolitana.



Finalmente, anunció que avanzan las investigaciones para encontrar a los responsables de diferentes hechos delictivos que se han presentado recientemente en la ciudad, y que han impactado negativamente la percepción de seguridad. Entre ellos el asesinato de un hombre en La Estrada (Engativá) y el homicidio de un policía que pretendía frustrar un hurto en San Cristóbal.

“Vamos con muchos frentes de trabajo para tratar de esclarecer en temas de homicidios y en el tema de hurto, es importante que nos aporten información y esos videos que quedan, para que la Sijín y la Fiscalía General de la Nación puedan sacar adelante estas investigaciones”, concluyó Camacho.

Siga leyendo:

- Asesinaron a un hombre en la calle 156 en Usaquén.



- La delincuencia, al alza: con ropa de mensajería atracan en Bogotá.



BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET