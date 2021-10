En Bogotá cada dos días, en promedio, asesinan a alguien por robarlo

Reducir el número de asesinatos en Bogotá es uno de los principales retos de las autoridades de seguridad. Entre enero y septiembre de este año se presentaron 82 casos más que en el mismo periodo del 2020, pasando de 759 a 841 casos.



Disputas entre bandas de microtráfico –como lo dejó en evidencia la captura de la estructura delincuencial ‘los Camilo’, que estaría relacionada con al menos 50 homicidios– son la razón principal de estas cifras, que también están jalonadas por las riñas.

No obstante, inquieta el aumento de muertes violentas en medio de hurtos. Según las cuentas del concejal del Partido Liberal Samir Abisambra, citando datos oficiales de la Secretaría de Seguridad, en la capital del país estarían matando a una persona cada dos días en medio de un robo.



“Mientras que en el 2020 se registraron 58 homicidios por robos en la capital del país, entre enero y septiembre de este año van 101 personas fallecidas por atracos en la ciudad. Lo que quiere decir que cada dos días, en promedio, en Bogotá una persona fallece en medio de un atraco”.



Las cifras revelan que mayo, junio y agosto fueron los meses en los que más homicidios se registraron, y que 96 de las víctimas fueron hombres, y 5, mujeres. Además, Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa, todas en el suroccidente de Bogotá, han sido las localidades en donde más se han registrado estos incidentes.

Actualmente la tasa de homicidios se encuentra en 12,7 por cada 100.000 habitantes.

“Hoy las denuncias por hurto están casi en 22.000, esto ha aumentado en nuestra ciudad. Aquí no podemos coger el tema de inseguridad como un punto aislado sino que tiene que ser un tratamiento integral y así lo tenemos que entender. Debe ser un trabajo mancomunado entre el Gobierno Nacional, distrital y la Policía; si cada uno va por su lado, no obtendremos los resultados pertinentes, y nos urge por parte del Congreso de la República una inminente reforma de la justicia”, manifestó el cabildante Abisambra.



Frente al aumento de asesinatos ocurridos en medio de robos, que en los primeros nueve meses de este año ya superaron en 43 casos los ocurridos en todo el 2020, el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, expresó que no es fácil comprar ese dato cuando el año pasado había un confinamiento tan estricto por cuenta de la pandemia.



Empero, en el 2019, durante el mismo periodo (enero a septiembre), se habían registrado 81 homicidios por hurto. Es decir, también hubo un aumento, pero no tan significativo como el ocurrido entre el 2020 y el 2021.



“Por esta razón es una buena noticia que el ministro de Defensa haya firmado el decreto de control de armas traumáticas. Esperemos que el Presidente lo firme para que entre en vigencia. Y estamos intensificando las labores de control de armas de cualquier tipo. Hasta el 30 de septiembre, la incautación de armas de fuego había aumentado un 2 por ciento; la de armas traumáticas, un 186 por ciento, y las blancas, 91 por ciento”, puntualizó el funcionario.

Pero detrás de estas cifras lo que se evidencia es que ha habido un aumento no solo en el número de denuncias por hurto, sino que también ha subido el nivel de violencia de los delincuentes, que están tirando a matar.

“Es clave anotar que hay un aumento en el uso de violencia para cometer hurtos. Por eso es tan importante fortalecer el control de armas de cualquier tipo. Y por eso le hemos propuesto al Gobierno que en el proyecto de ley de seguridad ciudadana se ajuste la ley penal para que cualquier delito que se cometa con cualquier tipo de arma (blanca, de fuego, traumática) sea agravado y dé pie para que el juez expida medida de aseguramiento”, concluyó Fernández de Soto.

Hurtos, otra inquietud

Los datos de hurtos a personas son quizá los que más inquietan a la ciudadanía y a las autoridades. Esta cifra aumentó un 25,8 por ciento en los primeros nueve meses del año, pasando de 59.815 denuncias en el 2020 a 75.239 en el 2021. No obstante, estos datos no serían precisos teniendo en cuenta que se están comparando temporadas en las que la ciudad estuvo en completo aislamiento por el coronavirus, con épocas sin ningún tipo de restricción.

Un domingo sin homicidios

En medio de las labores que están adelantando de manera conjunta la Policía de Bogotá y la Administración Distrital para mejorar las condiciones de seguridad de la ciudad, este fin de semana se realizaron en Bogotá 226 capturas en flagrancia y 28 por orden judicial. Además, se realizó la incautación de 23.898 gramos de estupefacientes y 77 elementos de mercancía recuperada que había sido hurtada. También se reportó que durante el pasado domingo 24 de octubre no hubo ningún homicidio en la ciudad.

