Una niña de seis años fue amenazada en medio de un atraco masivo

En la noche de este jueves, se presentó una balacera entre delincuentes y policías tras un atraco masivo a varios establecimientos comerciales del barrio Bellavista, en Kennedy. Tras el hecho, cuatro personas resultaron lesionadas, entre ellas, dos mujeres que se encontraban dentro de los locales.



Los hechos se presentaron en el barrio Bellavista cuando los delincuentes llegaron en moto y comenzaron una seguidilla de robos en establecimientos del sector, entre estos, una peluquería.



En el desarrollo del atraco, uno de los delincuentes amenazó con un arma de fuego a una niña de seis años que no quiso entregar un celular. "Cuando la niña no les dio el teléfono, estos tipos me la ultrajaron. Primero, la empujaron, y después, le pusieron un arma en el estómago y en la cara", narró la madre de la menor.



"A dos de las mujeres que se encontraban dentro de los locales comerciales, les causaron lesiones después de quitarle sus celulares. Por lo cual, los vecinos del barrio que escucharon lo que estaba sucediendo, realizaron una llamada al 123 alertando a los uniformados del cuadrante" dijo el coronel Julio César Salgar, comandante Operativo de Seguridad N°3.



Justamente, cuando la Policía llegó a atender la situación, fueron recibidos con disparos. Posteriormente se presentó una persecución que acabó con la captura de los dos ladrones.

"Estos delincuentes le dispararon a uno de los policías del cuadrante, por este motivo, un uniformado reaccionó accionando su arma de dotación, causándole una lesión a uno de estas personas" señaló el coronel Salgar.



Cuando finalmente fueron reducidos, las autoridades encontraron un arma traumática, Además, uno de los detenidos tenía una condena vigente por hurto y gozaba del beneficio de casa por cárcel. Ambos sujetos se encuentran en el hospital de Kennedy recuperándose de las heridas.

