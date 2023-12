Dos intentos de atraco en 30 minutos: ciudadano lanza alerta en Bogotá antes de Navidad

La llegada de los festejos de fin de año, como Navidad y Año Nuevo, es una época que marca la vida de los colombianos, pues es un tiempo para compartir en familia. Sin embargo, la sensación de inseguridad en Bogotá no da tregua para algunos ciudadanos.



Así lo contó un ciudadano que vivió dos intentos de robo en menos de media hora en ciudad.



(Lea también: En video quedó registrado violento robo a reconocida empresa de parqueaderos en Bogotá).

Íbamos, normal, hablando y mirando hacia el frente FACEBOOK

TWITTER

Un bogotano denunció a través de la red social TikTok que sufrió dos intentos de atraco en menos de 30 minutos en el norte de Bogotá. Una situación que lo dejó con gran desconfianza respecto a todos los transeúntes y usuarios de bicicleta que circulan por la ciudad.



Juan Esteban contó en un video que este viernes, 22 de diciembre, cuando salía de cenar con su esposa, decidieron ir caminando a su vivienda, pues no es muy lejos del lugar en donde estaban.



Por lo tanto, para llegar a su hogar debían cruzar el puente peatonal que está cerca de la estación de TransMilenio Pepe Sierra. "Íbamos, normal, hablando y mirando hacia el frente", indicó el bogotano.



(Puede leer: En video: así fue como delincuentes, en manada, robaron reconocida tienda en Bogotá).



Sin embargo, cuando bajaron el puente, dos hombres, que estaban a una distancia de entre 4 a 5 metros, les apuntaron con un arma de fuego, que 'Juanes', como se identifica, percibió como un revólver.

Por circunstancias de la vida, y gracias a que había una gran afluencia de personas a su alrededor, los presuntos delincuentes no pudieron cometer el robo que planeaban. Así que se fueron en un taxi que los estaba esperando en una calle cercana.



Este suceso dejó a la pareja con un poco de miedo, por lo que decidieron caminar hasta el puente peatonal de la estación Calle 106 con esperanzas de llegar hasta su hogar sanos y a salvo.



No obstante, a la bajada de ese puente los esperaban otros dos hombres en bicicleta que ya los habían visto caminando. Al percatarse de esas personas, la pareja decidió dar la vuelta y salir corriendo.



(Siga leyendo: 'Ninguno se inmutó': roban a Lorena Meritano, actriz de Pasión de Gavilanes, en Bogotá).

En menos de media hora nos ocurrieron dos intentos de atraco FACEBOOK

TWITTER

"Uno de ellos vino detrás de nosotros corriendo y me sujetó de la maleta, la cual tenía en mi espalda. Intentó jalarme", indicó. También señaló que al mismo tiempo que iban corriendo, también gritaban, lo que espantó a los ladrones, salvándose de un segundo intento de atraco.



"En menos de media hora nos ocurrieron dos intentos de atraco", dijo el bogotano. Así que hizo un llamado a las autoridades y a la Alcaldía de Bogotá.



Asimismo, alertó a la ciudadanía para que tengan cuidado, no solo con sus objetos de valor, sino con su vida, pues hay varios delincuentes que no temen disparar.

Nataly Barrera

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO