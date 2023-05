La situación de hambre en Bogotá preocupa. Recientemente se presentó la Encuesta de Percepción Ciudadana del programa Bogotá Cómo Vamos (BCV), y aunque hubo algunos logros en la ciudad, la situación de inseguridad alimentaria generó desazón.



La cifra de personas que pueden comer tres comidas diarias aumentó en un 11 por ciento; sin embargo, la Secretaría de Integración Social dice que este fenómeno no es nuevo y está relacionado con la pobreza que hay en la capital.



Los resultados de BCV revelan que de los 1.500 ciudadanos distribuidos en 20 localidades que respondieron la encuesta, 1.132 no pudieron comer tres comidas diarias, y 368 sí. El porcentaje pasó de un 14 por ciento en 2019 a un 25 por ciento en 2022. Ese incremento se ve principalmente en mujeres y en mayores de 55 años.



De acuerdo con Margarita Barraquer, secretaria de Integración Social, no hay que hacer demasiados estudios académicos y técnicos para llegar a la conclusión de que la seguridad alimentaria tiene una relación directa y alta con la situación de pobreza, por lo que para atacar este problema se hace necesario generar ingresos para los hogares.



Para el año 2021, cerca de 1’187.615 personas se encontraban en inseguridad alimentaria severa y moderada en Bogotá. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

“En el caso de Bogotá, la Encuesta Multipropósito es la mayor fuente de información sobre aspectos sociales, económicos y de entorno de los hogares y habitantes, al contar con una representatividad estadística a nivel geográfico de las 19 localidades urbanas con desagregación para 80 UPZ y 15 agregaciones de UPZ, así como a nivel rural”, indicó Barraquer.



La inseguridad alimentaria es definida como la disponibilidad limitada o incierta de alimentos nutricionales adecuados o inocuos en formas sociales aceptables.



Así las cosas, esta encuesta mostró que para el año 2021, cerca de 1’187.615 personas se encontraban en inseguridad alimentaria severa y moderada en Bogotá, es decir, 15,2 por ciento del total de la población de la ciudad. Y, si se compara con los resultados de 2017, se identifica un aumento de 9,6 puntos porcentuales, que equivalen a 778.133 personas nuevas en esta situación.

En cuanto a la leve, entre 2017 y 2021 se reportó un aumento de 7,1 puntos porcentuales al pasar del 13,9 por ciento al 21 por ciento de la población, respectivamente, correspondiente a 623.410 personas nuevas en inseguridad alimentaria leve.



Una de las razones de este aumento fue la pandemia de covid-19, que representó un impacto significativo en la calidad de vida de la población. “El aumento no es sorpresivo, considerando que los resultados obtenidos a partir de la Encuesta Multipropósito, evidencian un aumento del 15,2 por ciento”, aseguró Barraquer.



La funcionaria explicó que este fenómeno se puede explicar con factores como la inflación y el impacto de las condiciones climáticas en los precios y disponibilidad de los alimentos, lo que ha afectado las condiciones económicas de los hogares.



“Pueda que una persona tenga ingresos, pero hay que tener en cuenta que con los mismos 120.000 pesos con los que hacía mercado hace un año, ahora solo puede comprar la mitad”, agregó.



Según Iván Andrés Ramírez, nutricionista y dietista de la Universidad Manuela Beltrán, esta situación se debe a la disminución general de ingresos en los hogares, lo cual está naturalmente ligado a la pérdida de empleo e informalidad, y coincide con Berraquer con que la inflación en los alimentos influye de gran manera en este problema.



Lugares críticos



La Encuesta Multipropósito 2021 indica que las localidades donde se registra inseguridad alimentaria severa son Usme (12,7 por ciento), Santa Fe (11,7 por ciento), Bosa (11,6 por ciento), Tunjuelito (10,1 por ciento), Rafael Uribe Uribe y Los Mártires (9,3 por ciento cada una) y Ciudad Bolívar (9,1 por ciento). En estos lugares también hay moderada y leve en algunos sectores.



Aunque en total son 484.674 personas en esta situación (6,2 por ciento de la población), por UPZ, las más críticas son: Bosa Central y Occidental, El Porvenir y Tintal Sur, en Bosa; Tibabuyes y El Rincón, en Suba; Lucero, Ismael Perdomo y Jerusalem, en Ciudad Bolívar; Gran Yomasa, en Usme; San Blas, en San Cristóbal, y Patio Bonito, en Kenndy, que suman 211.445.

617.252 personas no consumieron ninguna de las tres comidas en 2021. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

En moderada se le suman Antonio Nariño, San Cristóbal y Kennedy. Y en leve están Puente Aranda, Suba, Barrios Unidos, Fontibón, La Candelaria, Engativá, Sumapaz, Chapinero, Usaquén y Teusaquillo.



Así las cosas, el estudio de 2021 reveló que 617.252 personas no consumieron ninguna de las tres comidas (desayuno, almuerzo, cena) durante uno o más días. Mientras que 934.496 tuvieron dos comidas en el día, y 309.702 personas solo comieron una vez. Además, 1’861.450 personas comieron menos de tres comidas diarias por falta de dinero u otro recurso, equivalente al 23,7 por ciento de la población total de la ciudad en ese año.



En cuanto a pobreza, las localidades con mayor proporción de población en monetaria son Usme (57,8 por ciento), Ciudad Bolívar (57,4 por ciento), Bosa (53,2 por ciento) y Rafael Uribe Uribe (50 por ciento). Y multidimensional, Sumapaz (16,3 por ciento), Usme (12,8 por ciento), Ciudad Bolívar (10,9 por ciento) y Santa Fe (10,6 por ciento).



“El reto más importante que tiene la ciudad en esta materia es avanzar en reducción de la pobreza extrema y pobreza. En la medida que las acciones articuladas desde los diferentes sectores se determinen hacía esa ruta, situaciones como la inseguridad alimentaria se van a ver positivamente afectadas. Es un reto de ciudad y de país”, indicó Barraquer.



Soluciones

De acuerdo con Ramírez, al ser la inseguridad alimentaria un fenómeno tan complejo, requiere soluciones de alto nivel, pero, además, es muy difícil hablar de eliminación de la inseguridad alimentaria en un país porque ninguno tiene valores cero en este aspecto.



“Es posible amortiguarla y reducir los indicadores. Deben haber más ayudas económicas y alimentarias, tanto en especie como en bonos, comedores comunitarios sobre todo cuando se enfrenta una lata inseguridad alimentaria. También disminución de precios”, dijo.

La solución a este problema está muy relacionada con las condiciones macroeconómicas que están regladas por el Gobierno nacional en algunos aspectos, y también en condiciones internacionales, por lo que, según la funcionaria, estas deben mirarse de manera permanente para reducir la pobreza con precios bajos y garantizando ingresos para que los hogares puedan satisfacer sus necesidades alimentarias.



Para combatir este problema, desde la Secretaría de Desarrollo Económico han trabajo en la creación de programas, estrategias y proyectos para disminuir el desempleo y que más personas puedan obtener ingresos y suplir sus gastos.



También han entregado Ingreso Mínimo Garantizado a los hogares pobres de la ciudad (que depende de la cantidad de personas del hogar, de si está recibiendo otros subsidios del distrito o la nación). Desde el inicio del actual gobierno de la ciudad, a abril de 2023, la Alcaldía de Bogotá y la Nación han entregado a 548.510 hogares este beneficio.



Y, en el marco del programa Hambre Cero, han dado 55’000.000 de raciones de comida caliente, 1’636.315 bonos canjeables por alimentos a 85.902 personas, atienden a diario alrededor de 35.000 ciudadanos en los 98 comedores comunitarios de la ciudad y 92.433 canastas familiares a 15.682 bogotanos.

LOREN VALBUENA

