Se trata de la cuerta convocatoria para hacer parte del Fondo Educativo del Distrito para Hijos de Empleados (FEDHE), una caja por 800 millones de pesos que otorga créditos educativos 100 % condonables para hijos de funcionarios públicos de la ciudad.



(Ricardo Rojas: ¿Qué pasó con el joven que murió en fiesta de electrónica?)

Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 22 de julio para todos aquellos hijos de empleados públicos de entidades distritales que estén interesados en realizar estudios universitarios o de posgrado en el país.



Esta financiación cubrirá los costos por ciclo o semestre, el monto del crédito dependerá del nivel del estudio: para los técnico profesional y tecnológico se dará un alivio de hasta 1.5 salarios mínimos vigentes, en estudios profesionales será de hasta cuatro salarios mínimos y posgrado de cinco.



(Antonio Sanguino fue nombrado jefe de gabinete de la alcaldía de Bogotá)

Requisitos

El padre o madre del candidato debe ser empleado público con derechos de

carrera administrativa o de libre nombramiento y remoción de los niveles asistencial, técnico o profesional en las entidades del Distrito Capital, incluyendo los organismos de control.



Asimismo, los padres deben haber estado laborando por lo menos durante un año inmediatamente anterior a la fecha de apertura de la convocatoria y su evaluación de desempeño debe tener unos niveles sobresalientes y satisfactorios. Excepto cuando el nombramiento sea a libre nombramiento y remoción, en cuyo caso el tiempo de duración debe ser de mínimo cuatro años.



(Caso Adriana Pinzón: Jonathan Torres confesó que participó en desaparición)



Además, al momento de la convocatoria los funcionarios no deben ser beneficiarios activos de la financiación de otras entidades ofondos educativos del distrito. "Se excluyen los reconocimientos obtenidos en el marco de los planes de incentivos pecuniarios y no pecuniarios recibidos de conformidad con lo señalado en la normativa vigente", añade la administración distrital.



Para conocer los requisitos a más profundidad pueden dirigirse a la página web del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y llenar el formulario que aparece en el portal digital del Icetex.



Vale la pena aclarar que si bien las inscricpiones son hasta el 22 de julio, los resultados de la convocatoria no se publicarán hasta el 17 de agosto y solamente del 18 al 19 del octavo mes podrán hacer las reclamaciones del crédito a través del correo fedhereclamaciones@icetex.gov.co.

Más noticias