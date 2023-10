Inscríbase en las caminatas ecológicas de octubre en Bogotá

La programación de caminatas ecológicas en Bogotá para octubre de 2023 ya está disponible, se llevarán a cabo en los humedales Jaboque, Tibanica, La Vaca y Tingua Azul, y solo debes elegir el destino e inscribirte.

Ten en cuenta que los recorridos son gratuitos y están habilitados para todas las edades; además, son organizados por los equipos de educación ambiental de la Secretaría de Ambiente, con el objetivo de promover el reconocimiento y aprendizaje del cuidado del medio ambiente en la ciudad.

Caminatas ecológicas Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Los recorridos tienen una duración de entre 2 a 4 horas y para participar puedes regístrate previamente en los respectivos links a continuación:

14 de octubre

Reserva Distrital de Humedal Jaboque. Ronda río Bogotá.

https://forms.gle/rLF7xUdYLvC1rk5F9



18 de octubre

Reserva Distrital de Humedal Tibanica

https://forms.gle/38QFbVWWt6bqhpAp7



19 de octubre

Reserva Distrital de Humedal La Vaca

https://forms.gle/ASZsDpdfuwRULCCW7



31 de octubre

Parque lago Timiza - Reserva Distrital de Humedal Tingua Azul

https://forms.gle/iDxUPL4WAU1AcvaKA​

Tenga en cuenta estas recomendaciones:

No extraer material vegetal ni la fauna del lugar.



No consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o llegar bajo la influencia de estas.



No alimentar las especies del lugar.



Caminar por los senderos demarcados.



Acatar las recomendaciones de los educadores ambientales.



No arrojar residuos.



No gritar ni alterar el silencio propio del lugar que se está visitando.



Llevar ropa cómoda y acorde a la actividad.



Portar los documentos personales, incluido el carné del seguro, de la EPS o del Sisbén.



Llevar un refrigerio personal. También es importante haber desayunado.



Averiguar previamente si es permitido llevar animales de compañía.



Cumplir con las medidas de bioseguridad.

Para más información ingresa a www.ambientebogota.gov.co

