Continúan las emergencias en la ciudad por las lluvias que no censan. Las precipitaciones de las últimas horas dejaron afectaciones en la zona oriente de Bogotá, con mayor incidencia en las localidades de Usaquén, Chapinero, San Cristóbal y Usme, donde se presentaron encharcamientos e inundaciones.



De acuerdo con Carolina Valencia, meteoróloga del IDEAM, la temporada de lluvias para Bogotá se extenderá desde marzo y hasta los primeros días de junio. Según la experta, en la capital del país se espera que sea en horas de la tarde cuando se den las mayores precipitaciones, concentradas en la zona norte de la ciudad; sin embargo, esta situación también recae sobre el centro de Bogotá y se presentarán lluvias intermitentes en los cerros orientales durante toda esta temporada.



Por el lado de la noche, señaló Valencia, la tendencia es a la disminución de las lluvias pero con una alta probabilidad de lloviznas. Respecto a la temperatura mínima, la delegada del Instituto, aclaró que no se espera que aumenten los fríos y que la temperatura oscilará entre los 6 y 10 grados Celsius.

Los barrios San Isidro y San Luis, de Chapinero vía la Calera, vivieron las situaciones más complicadas de la última jornada invernal luego de que las quebradas del sector se desbordaran e inundaran las calles afectando, no solo la movilidad, sino a los locales comerciales de la carretera principal.



Billy Hernández, líder comunitario, explicó que la zona colapsa porque la mayoría de las personas canaliza el agua que usa por las quebradas que tiene un punto de encuentro justo en el lugar de las inundaciones "cuando el agua de todas las quebradas se encuentra nos damos cuenta de que no hay la infraestructura adecuada para seguir su rumbo".



Los vecinos del barrio San Luis le hacen un llamado a las autoridades Distritales y departamentales para encontrar soluciones que le pongan fin a las inundaciones que se dan cada vez que llueve y el caudal de la quebrada La Capilla se desborda. La comunidad afirma que las canalizaciones y el sistema de drenaje que viene desde la parte alta no dan a basto.



Por su lado, Cristian Castañeda, habitante del sector, narró que "en medio de las lluvias los tubos de drenaje que se conectan al tubo madre se tapan por el alto flujo de agua, y es ahí cuando se empieza a inundar todo".



Sin embargo, las fuertes lluvias han revelado otros problemas del sector. Las piedras, el barro, la basura, el levantamiento de rejas y tapas de alcantarillado por la fuerza de las corrientes han causado problemas de movilidad para los vehículos que se estancan en los huecos que son tapados por el agua. "Las inundaciones han arrastrado piedras, barro y basura que es lo que hace que las canaletas se tapen por completo" dijo uno de los habitantes.

¿Hasta cuando va la época de lluvias?

La situación en Cundinamarca

Las fuertes lluvias que se han presentado en Cundinamarca ya dejan un saldo de 40 municipios afectados, 121 familias damnificadas y daños en 149 vías que conectan los diferentes municipios del departamento. De acuerdo con el mapa de puntos críticos de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca (UAEGRD), a la fecha se han reportado 26 deslizamientos, 69 inundaciones y dos avalanchas.



ese a la magnitud de la emergencia climática en esta zona del país, las autoridades solo han reportado un hecho fatal en el que una mujer de 62 años de edad perdió la vida tras ser víctima de un desprendimiento de tierra y rocas que cayó sobre su casa luego de una fuerte jornada de lluvias en el municipio de Quipile.



No obstante, en el listado de zonas que han sido fuertemente afectadas por la lluvia destacan los municipios de La Mesa, Anolaima, Tocaima, El Peñón, Bituima, Anapoima, Funza, Guaduas, Tena, San Bernardo, San Francisco, Guayabal de Síquima, Tibacuy, El Colegio, Facatativá, Puerto Salgar y La Vega.



En esa vía, Nicolás García, gobernador del departamento, ha dicho que las principales provincias afectadas por la ola invernal son Tequendama, Rionegro, Guavio y Magdalena Centro. “Nuestro principal problema son los deslizamientos de tierra que han caído sobre varias vías terciarias del departamento y que han afectado a cerca de 1.200 personas”, anotó.



Además de esto, el mandatario señaló que el departamento se encuentra en estado de emergencia invernal, por lo que toda la administración está activada para atender las emergencias que se puedan dar durante la temporada de precipitaciones. El capitán Álvaro Farfán, de los Bomberos de Cundinamarca, dijo que se han atendido 76 emergencias a lo largo y ancho del departamento.



REDACCIÓN BOGOTA.