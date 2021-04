Inicio de cuarentena estuvo marcado por manifestaciones

Una intensa jornada de protestas se vivió ayer, en el primer día de la cuarentena general que irá hasta el próximo lunes a las 4 de la mañana, en distintos puntos de Bogotá. Miles de comerciantes se manifestaron porque, según dicen, no aguantan más cierres de sus establecimientos a causa de las medidas tomadas por la Alcaldía Mayor para contener el avance de la tercera ola de covid-19 en la ciudad, que ayer había generado una ocupación de UCI del 78,8 por ciento. Uno de los puntos más críticos fue la autopista Sur, en el sector de Venecia, donde decenas de manifestantes bloquearon los carriles mixtos y exclusivos de TransMilenio para decirle al Distrito que necesitan trabajar, y rechazar el confinamiento, que, según explicaron, no ha sido equitativo.

“Estamos inconformes con los decretos proferidos por la Alcaldía Mayor, ya que nosotros estamos entregando productos como calzado, ropa, televisores, muebles; estos elementos en las grandes superficies los están surtiendo en cuarentena, es injusto que les permitan a las grandes superficies vender, pero que a nosotros nos cierren obligatoriamente”, manifestó Alejandro González, comerciante del sector de Venecia.



También hubo manifestaciones en la calle 80, en el occidente de la ciudad, lideradas por vendedores formales del Quirigua, en Engativá. Los comerciantes en este punto bloquearon la operación del portal de TransMilenio de la 80 y las estaciones Carrera 90 y Quirigua. Situación similar se vivió en el centro de la ciudad, en la carrera novena con calle 21, que generó afectaciones en las estaciones San Victorino, Las Nieves y San Diego, de la troncal de la carrera 10 décima. También hubo reportes de plantones en San Cristóbal Norte, en Usaquén, donde los comerciantes salieron con banderas rojas.



Desde tempranas horas del día el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, explicó que habría 29 puntos de control en vías de la capital, integrados por funcionarios del Distrito, Policía y Ejército Nacional, para hacer cumplir la cuarentena general, y que ocurriría algo similar en los ingresos y salidas de Bogotá, apoyados por la Gobernación de Cundinamarca.



“El 12 de abril tuvimos 310 solicitudes de UCI de covid; el día siguiente, 379 solicitudes, y el 14 de abril tuvimos 374 solicitudes; son los niveles históricos más altos desde el inicio de la pandemia”, expresó el funcionario, quien se solidarizó con la situación de los comerciantes por la crítica situación económica en la que se encuentran debido a las restricciones adoptadas en un año de crisis sanitaria.



“Todos estamos agotados por más de un año de pandemia, especialmente el sector productivo, que vive grandes angustias para pagar arriendos, y es compresible que el agotamiento nos lleve a dejar de pensar en el cuidado colectivo y pensar en ‘sálvese quien pueda’, pero tengo que decir que esta pandemia no la podemos superar así”, agregó el secretario de Gobierno.



Concluyó diciendo que quienes abran negocios que no están dentro de las excepciones no solo están expuestos a comparendos y cierres, sino a un proceso judicial por el delito de incumplimiento de medidas sanitarias. Sin embargo, desde varios sectores han rechazado que las cuarentenas bajo el modelo de 4 × 3 (cuatro días de trabajo, tres de encierro). Según Fenalco, cada cierre de estas características les genera pérdidas de entre el 80 y el 100 por ciento a los comerciantes, que deben seguir pagando nóminas y arriendos.



“El 14 por ciento de las empresas en Bogotá cerraron definitivamente, y la respuesta de Luis Ernesto Gómez a los comerciantes al borde de la quiebra es amenazarlos con comparendos y cárcel”, recriminó el concejal Andrés Forero, del Centro Democrático.

Para hoy, muchos propietarios de establecimientos, como los del Quirigua, en Engativá, decidieron abrir sus locales pese a las restricciones, por ello se espera otro día de cuarentena marcado por choques entre este gremio y la Administración Distrital.

