'Fue como un diálogo de sordos sin ninguna emoción': Ingrid Betancourt

Un día después del encuentro de sobrevivientes del secuestro, entre ellos Ingrid Betancourt, con exjefes de la extinta guerrilla de las Farc, la excandidata presidencial hace nuevas reflexiones y plantea nuevas preguntas tras del diálogo que hubo este miércoles en la Comisión de la Verdad.



Estos son algunos de los apartes de la entrevista con Ernesto Cortés, editor general de EL TIEMPO:

Sobre las palabras de los exFarc

"Nosotros veíamos un escenario que estaba partido en dos: de un lado estábamos las víctimas, nuestras familias, amigos. Del otro lado estaban las personas allegadas a las Farc y los excomandantes. Lo que veíamos era que por un lado todos estaban llorando, no solo las víctimas (...) Todos seguían la narrativa del dolor de los que hablaron antes de que yo hablara.



Cuando hablaron los miembros de las Farc la sorpresa es que fue un discurso abstracto, político. El primero hizo hasta reclamos, pidiéndole cosas al Gobierno. Fue como un diálogo de sordos sin ninguna emoción.



Ellos siguen con sus corazas de guerra. Yo pienso que no es que no quieran sentir con nosotros, yo creo es que no pueden sentir con nosotros porque ellos todavía están bajo esa matriz mental de la guerra".

Su conclusión sobre el encuentro

"La conclusión que saco de todo esto es que vamos a seguir a la espera de que algún día podamos llorar juntos todos los colombianos. Cuando eso suceda, entendimos lo que pasó. Ahí sí le vamos a poder decir a nuestros hijos que a pesar de todo esto que pasó, estamos firmes en que no vamos a volver al pasado. Yo creo que vamos en buen camino. Soy optimista en que se ha hecho mucho. Yo no quiero desconocer el esfuerzo de ellos".

Sobre Timochenko

"Yo sé que cuando Timochenko se para en ese escenario y dice lo que dice, él quería de corazón expresar con muchos superlativos el horror que él es consciente que generó. Pero hay un espacio entre entender qué es horrible y sentir el horror. Y eso es a lo que tenemos que llegar. Lo tenemos que hacer por Colombia, no por nosotros, por Colombia y nuestros hijos".

“Reconocemos que muchas de las personas secuestradas fueron sometidas a tratos indignos de su condición humana”, expresó Timochenko. Foto: Comisión de la Verdad.

Sobre la revictimización

"Cuando uno viene del secuestro uno llega en medio de una sociedad que lo mira a uno como si uno fuera un extraterrestre. En ese tiempo de ausencia donde no nos vieron, ni supieron lo que pasó, la gente puede intuir que pasamos por muchas cosas difíciles, pero no las ven, entonces no pueden hacer un contacto emocional con nosotros. Ayer comenzó a haber ese contacto emocional.



A esto se añade el traumatismo de la guerra en Colombia. Las víctimas en Colombia siempre son victimizadas porque siempre hay esa sospecha de que si les pasó lo que les pasó es porque cometieron un crimen, porque dieron papaya, porque tenían unas relaciones indebidas, porque tenían un carácter que explica que se los hubieran llevado. Finalmente, la culpa se la echan a la víctima y la sociedad se lava las manos.



Uno no espera otra cosa sino que le respeten a uno al dignidad del sufrimiento".

Sobre la reparación de las víctimas

Roberto Lacouture, secuestrado en la década de 1980 en el departamento del Cesar, también habló en la Comisión de la Verdad. Foto: Comisión de la Verdad.

"Sinceramente, reparación de las víctimas no ha habido en Colombia. Uno entiende que en el Estado colombiano, con las dificultades presupuestales que tiene, no hay para reparar a todas las víctimas, en particular de las Farc.



Pero yo como víctima tengo derecho a preguntarme: esta organización de las Farc que tuvo tanta plata del narcotráfico, tantos recursos que pagaron para mantenernos lejos de nuestras familias por siete años, ¿esos recursos dónde están? ¿Por qué no vemos el botín de guerra de las Farc para que ese botín sea el que la justicia tenga para reparar a las víctimas?



Eso es lo lógico. Yo no tengo la respuesta a esa pregunta, pero sí la hago".

Sobre la relación Santos y Uribe con la Comisión de la Verdad

"Esto da indicaciones de dos cosas. Por un lado, una cuestión de carácter de la personalidad de cada uno. Por otro lado, la consecuencia de la matriz ideológica en la cual cada uno se mueve.



Para (Juan Manuel) Santos, las instancias del Acuerdo de Paz son instancias que nos hacen caminar hacia una mejor Colombia. Para (Álvaro) Uribe, esas instancias son artefactos que confunden y que no ayudan a que Colombia pueda salir de lo que fue la dominación oscura de las Farc en la historia nacional.



El mensaje de Santos es de explicarle al país que aún cuando se están manejando las decisiones del Estado, es decir, cuando se está al mando de un Gobierno, no toda la información es inmediata y que por lo tanto, en el caso de los falsos positivos, eso generó una barbarie que desde arriba no se veía y que cuando finalmente se vio y se tomaron los correctivos, tomó un tiempo para que se pudiera para esa ola.

Juan Manuel Santos asistió a la Comisión de la Verdad el pasado 11 de junio. Foto: Comisión de la Verdad

Para el presidente Uribe estar ante la Comisión de la Verdad es algo que no es legítimo porque él no cree en el acuerdo y mantiene que dichas instancias no son legales porque la manera como él ha interpretado la realidad del país es que, al haberse perdido el plebiscito, Colombia había desechado esa opción.



En mi caso, yo creo que la comunidad internacional ha mirado la legalidad del acuerdo de paz, la ha aceptado. Se hizo un tránsito legal por el Congreso. Cuando yo estaba en el Congreso pasaban leyes que no me gustaban, pero el hecho de que no me gustaran, y a pesar de que hubiera votado en contra, la democracia es eso, es aceptar aún lo que no nos gusta. Todo esto dentro de un gran respeto".

Sobre el paro nacional

Ingrid Betancourt habló en la Comisión de la Verdad en un encuentro con exjefes de la extintas guerrilla Farc. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

"No basta decir que la violencia no es el camino. Nosotros como sociedad tenemos que darles espacios y oportunidades para los sueños de la juventud. Por eso este momento es tan importante.



Con el silenciamiento de los fusiles de las Farc, las personas pueden entrar a las calles a reclamar sus derechos. El gran horror de lo que vivimos es que desde el Estado se confunden las cosas. En la locura de la guerra, los jóvenes pobres que se quieren manifestar se les considera como delincuentes, terroristas y vándalos y se les echa la Policía encima.



No es que yo esté culpando a la institución de la Policía. La reflexión que hago es que nuestras instituciones nos sirven para un espacio democrático de paz. La Policía tuvo que cambiar su disco duro de una policía civilista a una policía que enfrentaba en las regiones a las Farc (...) Ellos se volvieron una fuerza de choque contra el terrorismo. Pero ya no estamos en eso.



Necesitamos una Policía que proteja a los manifestantes, no que los considere terroristas. A nuestra juventud le tenemos que dar una respuesta (...) Acá hay un espacio democrático para construir un nuevo país y tenemos que responderles por las vías democráticas. Eso no justifica que quemen CAI y traten de asesinar policías, pero Colombia debe aceptar que hay una fractura social".

