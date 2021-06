Ingreso mínimo dependerá del número de personas por hogar

A partir de junio, habrá ajustes al Ingreso Mínimo Garantizado, un programa con el que Bogotá, en coordinación con la Nación, ha tratado de mitigar el golpe de la pandemia en los hogares pobres y vulnerables.

De acuerdo con el secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, los cambios obedecen a dos novedades en los últimos meses. Por un lado, está el aumento de pobreza extrema (que pasó de 4,2 por ciento a 13,3 por ciento) y de la pobreza monetaria (que aumentó de 27,2 por ciento a 40,1 por ciento), y la actualización de la base maestra, lo cual permitió incluir 150.000 hogares.



Con estos datos, el Distrito decidió replantear la forma en que se estaban destinando los montos. “El esquema anterior, en algún momento, decía que los hogares pobres, independientemente de si es muy pobre o ‘más o menos pobre’, reciben 240.000 pesos en cada una de las dispersiones; y que si son vulnerables, reciben 160.000 pesos. Eran dos montos independientes del nivel de pobreza o del tamaño del hogar”, recuerda Ramírez, y advierte que los montos podían no ser suficientes para los hogares más pobres o para aquellos compuestos por más de cuatro personas.



Por tanto, la apuesta para los próximos meses es optimizar los montos de transferencias. De acuerdo a la secretaría, a partir de ahora, “se entregarán hasta 625.000 pesos a familias numerosas y en pobreza extrema, y desde 37.000 pesos a aquellos hogares que tienen mayores ingresos y apoyos institucionales del Distrito y/o Nación”.

La fórmula

¿Cómo se definirá el monto para cada hogar? Ramírez indicó que se tendrán en cuenta tres criterios: progresividad, sensibilidad demográfica y complementariedad. El primero tendrá en cuenta qué tan pobre es el hogar (ver recuadro); el segundo, cuántas personas conforman el hogar, y el tercero, los otros apoyos que se reciban del Distrito o la Nación para evolucionar hacia el ingreso mínimo o, eventualmente, una renta básica.



Para la fórmula, el Distrito tendrá en cuenta los ingresos autónomos, es decir, los que pueda generar el hogar por su cuenta. El objetivo, al final, es tratar de subsanar parte de la brecha para reducir el nivel de pobreza extrema.



“No tenemos los recursos para decirles que tenemos lo que falta para que sean ‘no pobres’. Ni Bogotá ni la Nación tienen esos recursos. Y no los vamos a tener, son recursos extraordinarios. Pero sí les podemos decir: ‘tratemos de cubrir al menos el 30 % de la brecha’, que ya implica apostar a sacarlos de la pobreza extrema”, precisó el secretario, y agregó que parte del éxito de la fórmula dependerá del complemento monetario que haga la Nación.



El Distrito calcula que se “favorecerá a 666.077 hogares pobres y vulnerables, de los cuales 448.098 recibirán recursos del Distrito por valor total de 58.634 millones de pesos. El total de familias atendidas en los cinco ciclos de dispersión de IMG en 2021, asciende a 730.633”.



Además, la alcaldesa Claudia López agregó ayer que, con el Plan de Rescate Social y Económico que costará 1,7 billones de pesos y se tramitará ante el Concejo a mediados de mes, se espera llegar a los 950.000 hogares.



La apuesta, de acuerdo con el secretario, es bajar el nivel de pobreza extrema que hoy se ubica en el 13,3 %. “Si hay una reactivación moderada que permita crecer 4 % el PIB, eso permitiría bajar a 10,9 % la pobreza. Y con las transferencias que ya hemos dado debería bajar a 9,1 %. Pero con lo que estamos haciendo en junio, y que se va a repetir hasta diciembre, es posible que lleguemos a una tabla de 7,9 %”, dijo Ramírez.

Los trapos rojos sirven como símbolo de necesidad durante la pandemia. Foto: Carlos Ortega. EFE



¿Quiénes aplican?

Estos son los grupos que serán cubiertos en este nuevo ciclo de transferencias monetarias:



A1-A2 (pobreza extrema)

A3-A5 (pobreza extrema)

B1-B3 (pobreza moderada)

B4-B5 (pobreza moderada)

B6-B7 (pobreza moderada)

C1-C3 (vulnerables)

C4-C5 (vulnerables)



Sisbén III con puntaje menor a 30,56. Si usted quiere saber si es beneficiario de transferencia monetaria, puede ingresar a www.rentabasica.gov.co y diligenciar el formulario.



Y si no está incluido en el programa, pero quiere verificar si es apto, puede solicitar la encuesta Sisbén IV si no se la han hecho. Para esto, puede dirigirse a cualquier Cade o Supercade o a la página web www.sdp.gov.co y seguir las instrucciones. Para la solicitud, usted debe aportar las fotocopias de los documentos de identidad de los miembros del hogar, un recibo de servicios públicos donde se pueda verificar la dirección y un teléfono de contacto.



También está habilitada la línea 3358000 (opción 2).



Sin embargo, Antonio Avendaño, coordinador de la Base Maestra del Ingreso Mínimo Garantizado de la Secretaría de Planeación, advirtió que “hacer la encuesta no quiere decir que automáticamente usted va a ser clasificado como pobre o vulnerable. La encuesta es un registro neutral a cualquier programa. Lo que hacen los programas luego es que cuando el Departamento Nacional de Planeación le envía a Bogotá los resultados de la clasificación, deciden cuáles van a ser los criterios para la priorización. En el caso de Bogotá, se decidió atender a los hogares A y B (pobreza) y grupos de vulnerabilidad (C1 a C5)”.

