Sobre los escritorios del Concejo de Bogotá ya está el proyecto de acuerdo 163 de 2022 “por medio del cual se aprueba el ingreso del Distrito Capital a la Región Metropolitana de Bogotá Cundinamarca”. Este es el siguiente paso clave que debe dar la capital para ingresar a esta figura que se viene gestando desde 2020 con la modificación del artículo 325 de la Constitución y desde 2021, con la aprobación de la Ley Orgánica (que pone las reglas de juego).

En esencia, el proyecto de acuerdo tiene dos artículos: la solicitud del sí o el no a la autorización de ingreso y la vigencia del acuerdo. Pero el debate, que comenzará la última semana de abril, será mucho más compleja que eso. En este momento, los concejales Julián Espinosa, Venus Silva y Fabián Puentes preparan sus ponencias; y, también, muchos otros cabildantes están analizando escenarios y documentos para intervenir durante las sesiones.



Ahora, antes de que comience la primera sesión, habrá dos audiencias públicas -una el 19 y otra el 20 de abril- para que la ciudadanía participe, opine y pregunte sobre esta figura que tendrá un impacto no solo en la vida de los bogotanos, sino en la de los municipios que, voluntariamente, se asocien a esta figura, única en su tipo en el país.



“Este es, sin duda alguna, uno de los debates más importantes que va a tener Bogotá en los últimos 50 años. La Región Metropolitana es un sueño y un proyecto aplazado desde hace más de tres décadas. Y ya hemos venido dando pasos agigantados en esto”, asegura el Secretario de Gobierno, Felipe Jiménez, quien conversó con EL TIEMPO sobre este proyecto que inicia.

¿Cuáles serán las fechas y tiempos para dar debate y votación al ingreso de Bogotá a la Región Metropolitana?



Serán los consejos y la Asamblea del Departamento los que deberán aprobar la vinculación de los municipios y del departamento a la región metropolitana, y eso fue lo que hicimos en días pasados. Tanto la alcaldía de Bogotá como el Departamento de Cundinamarca radicamos ante el Concejo y la Asamblea el proyecto, que busca que Bogotá se vincule a la región.



Esperamos que el primer debate se dé antes del 1 de mayo. Y, una vez en mayo, tengamos el segundo debate y esté aprobado. Es un proyecto que beneficia a más de 10 millones de personas. Este es, sin duda alguna, el mejor esquema asociativo que ha expedido y tiene hoy Colombia.



Colombia, desde 1990 ha venido creando diferentes esquemas susceptibles: asociación de municipios, asociación de departamentos, áreas metropolitanas, la Rap-e. Todos sido esquemas claves, pero sin esquemas de financiación claros, de competencias, de recursos o de control político claros. Este es, tal vez, primer esquema que tiene todo lo anterior: voluntad política, recursos asegurados, esquema de financiación, instrumentos de planeación, control político y reglas de participación ciudadana.



Las audiencias públicas serán el 19 y 20 de abril. Si un ciudadano se inscribe, ¿qué puede hacer allá? ¿Qué puede preguntar, que puede pasar?



La ley estableció durante el trámite de la aprobación de la vinculación hacer unas audiencias públicas con la mayor participación posible de la ciudadanía. En Bogotá se estableció hacer las dos audiencias el 19 y el 20 de abril. Las va a ser el Concejo de Bogotá y cualquier persona podrá inscribirse y no habrá restricción en los temas que pueda tratar. Podrá hacer sus propuestas, contar las virtudes y contar las sugerencias de cómo quiere que funcione la Región en el futuro.

¿Esas recomendaciones son vinculantes? ¿Sí se traducirán en cambios a lo que será la Región Metropolitana?



Hay que entender la escala. No estamos en escala Nacional ni tramitando una ley de la ciudad y las sugerencias que se hagan, los ponentes estoy seguro las tendrán en cuenta para mejorar el articulado que propusimos (...) para proponer un pliego de modificaciones conforme a eso.



O sea, ese proyecto de acuerdo que hoy tiene solamente dos artículos, podría cambiar…



Claro, si esa es la voluntad de los ponentes, pueden cambiar los artículos.



El artículo 1 pregunta sí o no a la autorización del ingreso. Pero hay un parágrafo que dice “la Alcaldesa presentará un informe al Concejo de Bogotá sobre el cumplimiento de las facultades pro tempore de las facultades otorgadas con este artículo”. ¿Eso qué significa?



Nosotros tenemos que hacer unos traslados presupuestales con el fin de poder en el cortísimo plazo para que la región pueda tener recursos. También se le está pidiendo a Cundinamarca y todos los municipios.



¿Bogotá cuánto pondría este año?



Estamos haciendolos estudios de organigrama y recursos de funcionamiento e inversión que se requieran para, una vez poder tener eso, mandar los recursos. Tenemos unas proyecciones iniciales. Es presupuesto 2022; lo que necesitamos es que el Concejo nos permita crear el rubro Región Metropolitana.

¿Cómo ve el ambiente de votación?



Tengo la mejor opinión del Concejo de Bogotá. He hablado con las bancadas, con los voceros y con cada uno de los concejales. Los concejales con los que he hablado me han manifestado la importancia de que Bogotá y que toda la región se vincule lo más rápido posible a este esquema asociativo. Espero que por el bien y por el bienestar de los 10 millones de personas, saquemos este proyecto adelante y que en junio podamos empezar la operación e implementación de esta región.



Esta región tiene unos temas supremamente importantes unos unos proyectos alrededor de la de sistemas de transporte masivo, limpios y con energía eléctrica; políticas y acciones alrededor del abastecimiento y comercio de los alimentos. Esta tal vez es la primera región que no solo honra las áreas urbanas, sino que la hacemos para incluir lo rural, a los campesinos de Bogotá y los campesinos de Cundinamarca.



Supongamos que Bogotá y Cundinamarca ingresan, ¿qué pasa después?



Tenemos que avanzar en varias vías. Por un lado, que Bogotá y Cundinamarca se vinculen y que los municipios empiecen a hacer lo mismo. Y producto de eso, implementar la región: crear el Consejo Regional, que será al ente administrativo.

Una duda de los concejales tiene que ver con cómo garantizar que la plata que ponga Bogotá financie realmente temas de Región y no proyectos de municipios no relacionados con ella…



La región tiene unas fuentes y unos esquemas financieros supremamente claros. Esta región no entra a pedir donaciones, entra a ejecutar los recursos previamente decididos: por un lado, tiene por ley 70. 000 millones de pesos que serán transferidos por la nación -esto es un hito histórico- y tiene unos instrumentos de financiación creados y que dependiendo de los proyectos, de los programas pueden ser usados o usados.



Por otro lado, tiene unas reglas de juegos de cómo usar los recursos. Estos deben ser usados solamente para promocionar y fortalecer los proyectos y los objetivos que hay en Bogotá región.



Cada una de las partes acordará las inversiones y proyectos a realizar. Y aquí siempre debe haber previo a cualquier inversión de acuerdos de hechos metropolitanos el voto positivo de Bogotá. Entonces va a ser imposible que se financien proyectos que no impacte positivamente la región metropolitana.



Cuando lo de la Ley Orgánica, algo que generó ruido fue el tema de impuestos. ¿De qué depende que haya nuevos impuestos o no?



Dentro de los esquemas definidos en la ley se establece unos recursos provenientes de impuestos. Pero solamente se podrán activar siempre y cuando los consejos municipales lo aprueban, los consejos tienen la última palabra.





Hay concejales que han señalado que esta Región puede terminar facilitando el volteo de tierras. ¿Qué responden?



La Región Metropolitana es un proyecto para financiar políticos o empresarios; es un proyecto para financiar a 10 millones de personas en un sistema modal que los conecte, una autoridad regional de transporte, un plan a de acción de cambio climático coordinado, una política de abastecimiento y promoción del campesinado y la ruralidad. Es un proyecto que lo que quiere es buscar y potenciar un plan logístico que le dé mayor competitividad y beneficios a las diferentes industrias y comercios que tenemos, que nos va a permitir planear de forma organizada un territorio en común.

¿Qué herramientas de control político y de veeduría tendrán los ciudadanos para supervisar la Región?



La Región Metropolitana tendrá un Ágora, que será el instrumento de participación y de rendición de cuentas constante entre la región y los habitantes de la misma. Allí los ciudadanos podrán participar, enterarse y hacer veeduría y control a los proyectos y a las decisiones que allí se tomen.



¿Esa participación incidirá en el funcionamiento de la Región?



Claro. Estos son de estos son de los temas que en el Consejo Regional se deben implementar muy rápidamente. ¿Cuáles serán vinculantes?, ¿cuáles serán rendición de cuentas?



Y el segundo instrumento que tenemos es que los consejos y las asambleas tendrán y podrán. hacer competencia y control político a los proyectos e instrumentos y al director o directora de la región.



ANA PUENTES

Redacción Bogotá

En Twitter: @soypuentes