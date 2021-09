Calidad de vida en pandemia | Opinión

Aunque pasaron desapercibidos, los resultados de la tradicional encuesta de calidad de vida que realiza el DANE son interesantes, pues dan cuenta del impacto de la pandemia en los hogares bogotanos durante 2020.

Uno de cada 3 jefes de hogar en la ciudad considera que sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos mínimos, una situación que se explica, en parte, por la desaceleración económica y por el incremento en el costo de vida.



Y es que el 2020 golpeó fuertemente a los hogares bogotanos. De acuerdo con la encuesta, 21% de los jefes de hogar perdió su empleo; 20% se atrasó con el pago de la vivienda; 17% con el pago de los servicios públicos; 28% gastó parte o todos sus ahorros; 24% se endeudó o amplió sus cuotas y 20% redujo sus gastos de alimentos, un panorama complejo que también impactó a la clase media, la cual ha sido olvidada en medio de las iniciativas de rescate social y los subsidios para mitigar la pobreza.



Por otro lado, es interesante ver fenómenos que antes se pasaban por alto: hoy, por ejemplo, 1 de cada 3 jóvenes bogotanos entre 25 y 34 años vive con sus padres; también, que Bogotá, cada vez más, se consolida como una ciudad de arrendatarios, pues cerca de la mitad así lo manifestó, en comparación con el 32% que ya cuenta con una vivienda propia o el 9% que aún la está pagando.



En relación con los bienes y servicios que poseen los bogotanos, 1 de cada 4 hogares tiene un carro (25,5%); 9% una motocicleta y 39%, una bicicleta, un indicador importante a la luz del continuo crecimiento del parque automotor y las dificultades que existen para garantizar un transporte público de calidad y sin problemas financieros. Y más aún cuando la gente se siente insegura y prefiere desplazarse en su vehículo particular.

Aunque, a nivel nacional, Bogotá es la ciudad con mayor número de hogares que tiene acceso a internet (78%), tan solo 6 de cada 10 hogares cuentan con un computador de escritorio, computador portátil o tableta. En la práctica, esto impacta directamente la brecha digital y las inequidades sociales, sobre todo en términos educativos.



En lo que respecta a salud, la encuesta señala que alrededor del 90% de los bogotanos se encuentra afiliado a algún régimen de salud, en particular al contributivo (77,6%) seguido por el subsidiado (22,2%). Sin embargo, 10% manifestó no estár afiliado a ningún régimen, indicador que preocupa y que requiere más atención y análisis. Posiblemente se explique por la migración venezolana y sus precarias condiciones de vida, pues se estima que el 44% de estos migrantes que ya llevan más de un año en el país están hoy en condición de pobreza multidimensional.



Es importante que los estudios del DANE tengan mayor relevancia a la hora de formular políticas públicas, pues sus cifras ayudan a entender los problemas desde la perspectiva de la evidencia, y no desde el cálculo político.



Hoy, más que nunca, la gestión urbana necesita responder mejor a los cambios que dejará la pandemia, si quiere anticiparse a las nuevas necesidades y requerimientos de bienestar de la población. Herramientas de respuesta rápida, uso de datos en tiempo real y acceso a estadísticas relevantes van a mejorar, considerablemente, la toma de decisiones de los actores de gobierno. La evidencia de los datos es el eje de cualquier debate público.

