Le toman el pulso a Bogotá a un año del covid-19

El golpe del covid-19 a la economía en Bogotá se sintió con fuerza en 2020 y sus efectos aún resuenan en 2021. La ciudad que genera el 26 % del PIB del país vio caer su propia economía en un -6,6 %, cerró el año con al menos 366.000 empleos perdidos y tuvo en diciembre a solo 1 de cada 10 empresas operando a plena capacidad. Estas son algunas de las cifras que analiza el más reciente Informe de Calidad de Vida de Bogotá Cómo Vamos (BCV) en el capítulo ‘Economía y empleo’.

EL TIEMPO, en vísperas del lanzamiento del informe, que será hoy y mañana a través de plataformas digitales (ver recuadro), conoció este capítulo, que hace una radiografía de las cuentas de Bogotá en medio de la peor crisis de su historia.

El panorama del 2020

Para la elaboración de este capítulo, los autores tuvieron en cuenta no solo cifras del Allí, se alerta cómo se revirtió el crecimiento de la economía en Bogotá que, desde 2018, había registrado una de las evoluciones más destacadas en América Latina.



Esta desaceleración se materializó en los números de la actividad empresarial y, especialmente, en las micro, pequeñas y medianas empresas. En el último año, no solo se redujo en un 12 % el número de empresas activas, sino que el panorama, incluso con reactivación, no es muy favorecedor. Cifras de la CCB indican que para diciembre 58 % de las empresas operaban con restricciones, 21 % estaban en cierre temporal y apenas un 10 % podía operar en pleno.



Este funcionamiento a media máquina, a su vez, llevó a que en Bogotá se debilitara la capacidad de mantener el empleo. Para el último trimestre de 2020, el número de ocupados había caído en 366 mil.



Pero incluso con ese desalentador panorama, el informe resalta que “Bogotá cuenta con los mecanismos suficientes para tener una de las recuperaciones más rápidas en el país”. Esta es, además, una proyección compartida por el Distrito, que espera que esta año haya un crecimiento económico del 5 % y que, hasta 2025, haya un crecimiento del 4 % anual.



Felipe Bogotá, director de BCV, resalta que apuestas como el Plan Marshall, el Cupo de Endeudamiento y los grandes proyectos de inversión “son un mecanismo de reactivación de empleos, por el efecto multiplicador y derrama económica en los eslabones de la cadena de insumos y comercialización, sobre todo para los sectores intensivos en personal menos calificado, que permite tener una economía más dinámica y lograr una reactivación estructural”. Sin embargo, llama a que las estrategias de reactivación también apuesten por las mujeres y los jóvenes, dos de los sectores más afectados.

Corte de cuentas

El capítulo de ‘Economía y empleo’ expone, además, qué tan efectiva ha sido la Alcaldía de Bogotá para ejecutar soluciones a partir de su Plan de Desarrollo.



El documento cita los porcentajes de cumplimiento en tres programas del Plan que responden a desarrollo económico. Allí, BCV, de cierta manera, prende las alarmas: “Se identificaron bajos logros en ejecución física y cumplimiento de metas con buenos niveles en ejecución de recursos, lo cual plantea el reto a la administración de acelerar el cumplimiento”.

