La historia detrás del cadete de la Escuela José María Córdova que murió por virus

Cuando Christopher Blanco, oriundo de Sabanalarga (Atlántico) comenzó a manifestar los síntomas propios de una gripa era difícil prever que el desenlace fuera la fatalidad pero un tratamiento oportuno, dice su familia, pudo haberle salvado la vida y cambiado el rumbo de la historia que hoy tiene sumida a una comunidad en la tristeza.



Este joven tenía tan solo 18 años y estudiaba en la Escuela de Cadetes José María Córdova. Pertenecía al Batallón No. 1 de la Compañía Galán, que recibe a los jóvenes recién ingresados. Llevaba solo 20 días viviendo lo que para él siempre fue un sueño. De hecho, su padre también hace parte del Ejército y siempre fue su referente.

Escuela Militar José María Córdova Foto: Escuela Militar José María Córdova

De eso da fe su madre, Leidy Johanna Vázquez Echeverría, quien no se contuvo y dijo que la atención cuando el virus comenzó a ser notable en el cuerpo de su hijo fue deficiente. "Él venía enfermo desde días atrás. Tenía fiebre y tos. No recibió una ayuda ágil a su situación. Siento que la vida de mi hijo se pudo salvar".



Agregó que, pese a su estado de salud, el Ejército le solicitó participar de pruebas físicas. "Le tocó nadar y eso pudo empeorar su condición".

Solo hasta que la enfermedad evolucionó en el cuerpo del joven fue remitido al dispensario militar, en donde lo trataron. Pero, según su mamá, no le proporcionaron los medicamentos adecuados para la gravedad de su condición. "Le dijeron que él no tenía seguro médico y que no le podían dar los medicamentos para tratar la fiebre y la tos, que él por su cuenta los tenía que comprar".

Escuela de Cadetes José María Córdova Foto: Archivo particular

Fue así que el virus que provocaba estragos en su cuerpo no se contuvo, al comienzo se pensó que todo fue a causa del clima, no se le dio la importancia que merecía. Pero la tenía, Christopher murió el sábado 3 de febrero a las 10 de la noche en el Hospital Militar de Bogotá tras un brote del virus AH3N2. Quienes lo conocían en Melgar (Tolima) en donde estaba radicado, no lo podían creer. Mucho menos su familia en su tierra.



La noticia causó revuelo en el barrio El Tolima porque recordaban al joven por ser juicioso, de la casa, se había ganado el cariño de sus vecinos. Cuando se enteraron de que el cuerpo sería trasladado para las honras fúnebres simplemente no pudieron ocultar su tristeza. "Soñaba con ser piloto de aviones.

Vuela alto hijo", dijo acongojada su mamá quien denuncia que lo sucedido "fue negligencia de la escuela, él estaría vivo si lo hubieran atendido. La verdad es que esperaron que él muriera, no hicieron nada y las medidas que usaron fueron muy leves".



Qué dice el Ejército

Lo que se ha sabido hasta el momento es que ya iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se presentaron los hechos. Adicional, se designó un equipo de profesionales de la Dirección de Sanidad del Ejército para evaluar el estado de los demás alumnos.

Ayer reinaba la incertidumbre en la Escuela de Cadetes. Algunos profesores fueron informados de la suspensión de clases ante la emergencia de salud. Los profesionales de la salud detectaron que varias personas tienen síntomas respiratorios.

Se trabaja para que tengan atención oportuna. "Se encontró un brote de infección respiratoria aguda y se dispusieron las medidas necesarias para su manejo", comentó la coronel Claudia Cruz, vocera de sanidad de la institución.



La Escuela aseguró a través de un comunicado que está en contacto con las familias de los cadetes para informarles de la situación y las acciones contempladas. Las actividades académicas se llevarán a cabo de manera virtual.

El virus letal

Secretaría de Salud dijo que hay detectados 268 casos expuestos y 103 sintomáticos. FACEBOOK

La Secretaría de Salud de Bogotá, entidad que ha seguido la evolución de la situación confirmó que el brote que incidió en la muerte del joven cadete es una Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), potencialmente asociado a virus circulante de Influenza AH3N2.

El virus de la influenza puede causar serias compliaciones de la salud. Foto: IStock

Ya se identificaron 268 casos expuestos y 103 sintomáticos. De esos, 99 se encuentran en condición clínica estable ubicados en área de observación, de los cuales 11 al momento ya están recuperados.

De los casos presentados, dos están en hospitalización general, 1 caso se encuentra en UCI intermedia y 1 caso fallecido.

Se establecieron medidas de control inmediato y específico, indicando cuarentena para los casos expuestos, siempre y cuando no se identifiquen nuevos registros. La Secretaría Distrital de Salud, en el marco de sus competencias y de acuerdo con los protocolos emitidos por el Instituto Nacional de Salud, continuará realizando las acciones de vigilancia en salud pública.

La entidad aseguró que a medida que se avance en la evaluación de esta situación y surjan nuevas informaciones se presentarán reportes y cifras actualizadas cuando sea necesario. "La presencia de estos casos no debe ser una situación de alarma para la población general.

No obstante, teniendo en cuenta que actualmente circula este virus en Colombia es importante recordar la importancia de mantener espacios bien ventilados, usar el tapabocas cuando se presentan y vacunarse contra influenza y COVID-19 según las indicaciones".

¿Qué dicen los expertos?



Carlos Enrique Trillos Peña, médico epidemiólogo de la Universidad del Rosario, explicó que la influenza es altamente contagiosa y puede ser grave, con casos mortales. FACEBOOK

TWITTER

Carlos Enrique Trillos Peña, médico epidemiólogo de la Universidad del Rosario, explicó que la influenza es altamente contagiosa y puede ser grave, con casos mortales. "La letalidad varía y es mayor cuando la infección es por virus de Influenza A, como el al que potencialmente se ha asociado el brote de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, específicamente AH3N2, actualmente en circulación".

Añadió que esto depende de varios factores como la edad, específicamente los extremos de la vida, que incluyen a los adultos mayores, comorbilidades como enfermedades respiratorias crónicas tipo bronquitis crónica, enfisema, y estado de vacunación contra la influenza, entre otros.

"La vacuna contra la influenza protege a las personas, reduce significativamente las complicaciones y la mortalidad en los grupos vacunados. La tetravalente contra la influenza es anual, su composición es revisada anualmente y aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La última incluyó AH3N2 y otras tres cepas".

Explicó que pese a la alarma es poco probable que se propague como el COVID y no debe generar alarma en la población.



Sandra Valderrama, epidemióloga de la Universidad Javeriana, dijo que el virus de influenza puede ocasionar Neumonía y cómo consecuencia falla respiratoria. "Es mucho más frecuente esta presentación grave en personas con comorbilidades y con defensas bajas, pero también puede suceder en personas sin estas características.

De allí la importancia de la vacunación en las personas con indicación e implementar las barreras para disminuir la transmisión como higiene de manos y uso de tapabocas en personas con síntomas respiratorios".

Más noticia de Bogotá

REDACCIÓN BOGOTÁ

CAROL MALAVER