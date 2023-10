'Me paralicé': popular 'influencer' denuncia indignante caso de acoso sexual en Bogotá

El acoso callejero es una de las grandes problemáticas que, lamentablemente, enfrentan las mujeres en Colombia, y cada día es posible encontrar denuncias en redes sociales que dan cuenta de la preocupante situación.



Precisamente, este fin de semana, una joven 'influencer' aprovechó el alcance de TikTok para hacer un llamado a la ciudadanía y contar una experiencia de este tipo que vivió cuando hacía uso de la ciclovía de Bogotá en compañía de su mascota.

Isabella McCausland compartió a través de un video en su cuenta de TikTok los momentos de terror que vivió este domingo 15 de octubre, cuando salió a trotar con su perro Kai en la ciclovía, como es costumbre.



A través de un metraje de casi 10 minutos, la joven contó lo incomoda que se sintió ese día desde que salió de su casa. "No sé qué más hacer con la violencia que tenemos que sufrir las mujeres cuando salimos a la calle en Colombia y en el resto del mundo", expresó.



Ese domingo se levantó y se alistó temprano para salir a hacer deporte junto a su mascota, y durante su recorrido recibió miradas incómodas, palabras obscenas y algunos hombres le chiflaron.



"Salí, como todos los fines de semana, a la ciclovía con mi perro, y todos los hombres que podían estuvieron parando a mirar de arriba a abajo, chiflando o diciendo cosas. Estas acciones que, aunque parezcan pequeñas, te van clavando como un puñal", señaló en medio de su conmoción.



Sin embargo, las cosas empeoraron cundo vio a un hombre que empezaba a acercarse a ella de frente y con una actitud extraña.



"Estaba trotando y veo a un hombre a media cuadra adelante acercándose directamente hacia mí, al principio no vi mucho, pero a medida que se fue acercando me di cuenta que estaba caminando con su (pene) afuera, agarrándoselo con las dos manos, y mirándome fijamente", afirmó.



Era la primera vez que era víctima de este tipo de actuaciones. "Hoy por primera vez en mi vida (...) Un hombre decidió actuar sobre sus impulsos".



En esos momentos quedó en shock, sin saber qué hacer, aunque con la seguridad de que si este sujeto se le acercaba, su perro la iba a defender.



"Quedé fría, pero sabía que no podía quedarme quieta y tenía que seguir caminando. Ciertamente mi perro me da tranquilidad, saber que si alguien se me acerca de una manera brusca o inesperada él lo va a atacar", dijo en el video.



Por fortuna pudo huir del lugar y llegar a su casa, no sin antes volver a sentir las miradas y las palabras obscenas de algunos en la ciclovía; esta vez, contó, respondió con indignación a todos estos "tal vez por el enojo que tenía".



'Estoy bien, pero pienso en las que no pueden llegar a su casa'

McCausland también dio un mensaje condenando las violencias de género y haciendo un llamado a la consciencia.



"Por favor cuidémonos, sé que es injusto ser nosotras las que nos cuidemos y tomemos las precauciones", dijo al afirmar que esa era otra de las razones por las que quiso hacer público su caso.



También hizo una invitación a no callar estos actos.



"No recibimos igualdad, ni respeto", expresó.



A los hombres les hizo un pedido para que sean "más solidarios y estén pendientes de las mujeres a su alrededor".

El video ya supera los 128 mil 'me gusta' y 300 comentarios, con reacciones de mujeres que también aprovecharon para denunciar actos similares y lamentando lo que le ocurrió a McCausland.

Así puede denunciar violencia de género

Si usted o alguna mujer de su entorno es víctima de violencia psicológica, física, económica o sexual, puede comunicarse con la línea nacional 155.



Así mismo, puede denunciarlo en las líneas de la Fiscalía General de la Nación en el número a nivel nacional 018000919748, desde su teléfono celular marcando el 122 o en Bogotá en el 601 5702000.



En caso de estar en Bogotá, puede llamar a la línea púrpura de la Secretaría de la Mujer, 018000112137.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

