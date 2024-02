'Influencer' denuncia hurto en Bogotá: ladrón se habría hecho pasar por Policía

"En Bogotá ya ni siquiera dentro de un restaurante se está seguro", expresó la joven creadora de contenido, Ana María Orjuela, denunciando que le robaron su celular en el norte de Bogotá y luego terminó recibiendo mensajes y llamadas de un hombre que se hacía pasar por Policía.



El hecho, que ocurrió el pasado 23 de enero, se suma a la decena de casos relacionados con la delincuencia común ocurridos en el primer mes del año, y que preocupan a los ciudadanos.

La joven mostró, a través de un video publicado en la red social TikTok, las grabaciones de las cámaras de seguridad en las que quedó registrado el momento en el que un hombre le hurtó su celular al interior de un establecimiento comercial.

Ella se encontraba sentada junto a su padre, a algunos metros de distancia de la salida, cuando sobre las 2:30 de la tarde ingresa un sujeto que se hace pasar por cliente y de un momento a otro le rapa el dispositivo a la mujer.



"Esto sucedió por la 127 con Autopista Norte (...) A mí me robaron el celular cuando estaba desbloqueado porque estábamos viendo un video", relató Ana María, quien además sentía temor por el riesgo que corrían sus datos personales.



El presunto delincuente salió corriendo y no tenían más pistas de él, fuera de las cámaras del establecimiento en donde ocurrieron los hechos.



Por tanto, la joven fue a su casa y desde allí logró bloquear el celular y luego acudir a una estación de Policía.



"Fui al CAI de Policía y les mostré la última ubicación que mostraba más o menos que estaba por la 116", aseguró la también emprendedora.



Mensajes sospechosos y llamadas suplantando a las autoridades

Tras dar por perdido su dispositivo, Ana María decidió ir a las oficinas de su operador y recuperar su línea.



Sin embargo, se encontró con varios mensajes y llamadas sospechosas que supuestamente eran del servicio al cliente de Apple y le pedían que ingresara a links o vínculos que le enviaban.

Mensajes de texto al número de la joven. Foto: Redes sociales.

"Yo no contesté hasta que un mismo número me llamó hasta cinco veces. Mi mamá decidió responder y el man se hizo pasar por un teniente de la Policía. Tenía su número de cédula, su nombre. Le dijo a mi mamá que habían capturado a un sospechoso de robo y que él tenía el celular", dijo la mujer, quien precisó que el sujeto al otro lado del teléfono conocía todas las descripciones del aparato.



En un principio la creadora de contenido le dio el número de cédula a supuesto Policía, pero empezó a sospechar cuando este le pedía la contraseña del celular.



Decidieron finalizar la conversación.



"En estos momentos tengo la dirección del celular. Sé dónde está. Está por San Victorino", dijo Ana María.



La información fue puesta bajo conocimiento de las autoridades competentes de la capital.

