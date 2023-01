El psicológo Manuel Saravia resolvió alguna de estas dudas relacionadas con el amor y las traiciones, además, brinda diferentes consejos para superar esta situación. Según varias personas que han sufrido por está situación va más allá de retomar los compromisos en pareja.



(Lea también: Joven conocida como ‘demonio de Tasmania’ reaparece contra quienes la grabaron)

Los sentimientos son un factor clave para superar estos momentos difíciles, pues es una mezcla de tristeza, temor, vergüenza, culpa o más. Sin embargo, Saravia le afirmó en una entrevista al medio Mag que: "Hay personas que lo ven como algo normal, natural lo minimizan, que en vez de sentir remordimiento, se hacía la víctima. Se presentan molestos".



Según el psicólogo se presentan varias etapas después de sufrir la ruptura. Una de las más duras es la crisis de los sentimientos encontrados. Pues eso va de la mano con la ansiedad y el insomnio, ya que, empiezan a hacer ideas obsesivas acerca del tema y no paran de hablar del tema.



Diferentes fuentes le comentaron a EL TIEMPO que no todas las personas reaccionan de la misma manera, en el peor de los casos es de manera violenta. Esto debido a que la persona infiel presenta un sentimiento de deuda.



De igual manera el ejemplo de Manuel Saravia, es que las personas apenas se enteran, hacen llamar a las personas para asegurarse de que le dicen, por ejemplo, que no les volverán a hablar. Todo eso con el fin de que la pareja tenga cierta seguridad.

Facebook Twitter Linkedin

El hombre enfurecido por la situación, puede llegar a amenazar al amante de su mujer con un cuchillo. Foto: iStock

Los estudiantes dicen que no pasa nada con las canciones machistas pero si con las canciones de "revolución" femenina. Expresar estos sentimientos le hacen pensar a la persona en reforzar un poco más cada pensamiento, en poner limites sin dejar de lado el defender cada idea.

Recomendaciones