Los cambios que le dejó la pandemia a la industria del entretenimiento

La Bogotá llena de eventos musicales, deportivos y fiestera se vio apagada por la pandemia. Además de dejar sin agenda a los bogotanos, las restricciones y la poca posibilidad de generar aglomeraciones hicieron que empresas ligadas a esta industria cerraran, pero también fue la oportunidad de otras para transformarse y generar nuevas formas de entretenimiento.

Este sector vio luz cuando la ciudad pasó a estar por debajo del 75 por ciento en la ocupación de unidades de cuidados intensivos porque, según lo estipulado por el Ministerio de Salud y como lo decretó la Alcaldía de Bogotá, los conciertos, el fútbol con público y las discotecas volvieron a abrir.



(Además: Estas serían las tarifas para no tener pico y placa en Bogotá)



Pero esta reapertura será distinta. Más de año y medio de pandemia ha hecho que los empresarios innoven y creen estrategias distintas para atraer al cliente que quiere volver a entretenerse, pero con los cuidados necesarios para que el covid-19 no siga causando los estragos que les ha dejado a la ciudad y al mundo durante este año y medio.

Se encendió la rumba

Del sector nocturno, la última categoría que faltaba por reactivarse era la de las grandes discotecas. No obstante, como lo estima Asobares, la mayoría ya estaban abiertas porque se habían adecuado a la figura de gastrobar, por lo que acomodaron sus cocinas para ofrecer el plus gastronómico y cambiaron las formas de disfrutar la fiesta.



Según cuenta Adriana Plata, presidenta ejecutiva de Asobares, los establecimientos que están mostrando mejores signos de recuperación son los que tienen música en vivo y le dan la posibilidad al cliente de disfrutar de algunas bebidas alcohólicas en medio de conversaciones con familiares o amigos.



“El consumidor hace evaluación de las medidas de bioseguridad o del control de aforos. Ya no están pidiendo esa interacción en la pista de baile con extraños, sino en el mismo grupo con el que se va”, comenta, por lo que bares y discotecas han tenido que incluir otros servicios adicionales al baile.



Uno de los temores que se tienen es que esta reapertura lleve consigo un consumo de alcohol desmedido o el incumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Plata explica que, incluso antes de pandemia, se han adelantado campañas de consumo responsable y capacitaciones a los afiliados. De igual forma, entre los protocolos de reactivación se le está solicitando a este tipo de establecimientos tener una estrategia frente a este tema, que incluye a personal instruido para atender este tipo de situaciones.

(Le sugerimos: Lo que cambió y lo que le espera a Bogotá tras la pandemia)

Regresan las discotecas a Bogotá Foto:

Así como las autoridades han puesto las manos sobre el plan de vacunación, este gremio considera que se deben abrir las restricciones para que todas las edades se vacunen dado la cantidad de jóvenes trabajadores y el tipo de público que atienden. En este sector nocturno, aunque hay recuperación de empleo juvenil y de mujeres cabeza de hogar, las finanzas apenas aportan gastos de sostenibilidad, por el endeudamiento de haber cerrado puertas durante varios meses.

Se quedó el domicilio

Tras el crecimiento del teletrabajo, la comercialización de comidas y bebidas por vía electrónica se convirtió en el canal predilecto para solicitar alimentos. El cliente que se encontraba en las oficinas o universidades se perdió, por lo que pedir un plato desde casa, a través de plataformas digitales, se ha vuelto lo cotidiano.



Aunque esto ha potenciado algunos establecimientos de venta de comida, la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres) advierte que esta modalidad estaría incentivando el funcionamiento de cocinas ocultas ilegales.

“Encontramos que cuando nos tocó virtualizarnos entendimos que se puede conectar con cualquier parte del mundo FACEBOOK

TWITTER



“Para lograrlo, debemos generar conciencia de la importancia de la formalización. Esto marca la diferencia entre ser un vendedor de comidas y bebidas preparadas y la oferta de una experiencia gastronómica”, advierten desde Acodres, y agregan que se debe potenciar el patrimonio local con cocina tradicional.

“Solo imaginemos entre los 235.000 empleos directos que perdió el sector, cuántos convirtieron sus cocinas en centros de producción para hacer domicilios en el barrio, vendiendo productos vía plataformas como WhatsApp sin cumplir las normas de salud e higiene que les aplican a nuestros establecimientos”, manifestaron desde esta agremiación.



Por las condiciones sanitarias actuales, los clientes están confiando más en las marcas reconocidas y son estas las que representan mejores signos de recuperación. Las cifras para este sector muestran que se está retornando al consumo de antes, con casi el 70 por ciento de lo que se vendía antes de pandemia.



El reto como gremio está en consolidar a Colombia como tercer destino gastronómico de Latinoamérica.

(Puede leer: Fritanga Fest: el evento gastronómico que llega a Bogotá)

Mejorar la experiencia

Los conciertos que se tuvieron que ver en su mayoría desde una pantalla digital durante casi año y medio volverán a la presencialidad. A mayo de este año, Asoeventos tenía el cálculo de más de 25.000 eventos cancelados. A nivel mundial, cerca del 70 por ciento de los organizadores tuvieron experiencias virtuales, pero el ingreso representaba solo el 25 por ciento de lo que se facturaba antes de manera presencial.



Santiago Barrientos, presidente de Asoeventos, considera que la tecnología se quedará en este sector. “Encontramos que cuando nos tocó virtualizarnos entendimos que se puede conectar con cualquier parte del mundo”, manifiesta.



Barrientos considera que ahora los eventos serán híbridos con componentes virtuales y presenciales. Lo más importante para darle sostenibilidad a este sector es que el usuario digital pueda sentir como si viviera la experiencia en vivo. “No es solo transmitir la conferencia que tengo en el auditorio, sino que se debe lograr una misma participación para los que están en casa o presencial”, expresa el empresario.

Las agremiaciones consultadas por EL TIEMPO concuerdan en que con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad se dará una reactivación sostenida, y los incluyen entre sus servicios porque de esto depende darle confianza al consumidor.



GABRIEL GONZÁLEZ

EL TIEMPO