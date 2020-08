Indisciplina en carretera: este fue el festivo con más comparendos

Aunque sigue la reducción de tránsito en carreteras de Cundinamarca por cuenta del Plan Candado, sigue habiendo un número importante de personas sancionadas por circular sin estar entre las excepciones.



Según cifras de la Gobernación de Cundinamarca y la Policía de Tránsito, este puente festivo se impusieron 556 comparendos y se inmovilizaron 528 vehículos.

El número podría explicarse, en parte, por el mayor despliegue de control de las autoridades este fin de semana. "Este fue el puente festivo de mayor control y operatividad por parte de la Policía Nacional en su operación de tránsito", aseguró el Secretario de Movilidad Jorge Godoy.



El Plan Candado continuará este lunes y terminará a la medianoche. La Gobernación ha insistido en que estos "no son puentes de vacaciones".



"No podemos tener un Policía para cada ciudadano. Es un tema de responsabilidad", alertó el Gobernador Nicolás García quien, además, aseguró que en los peajes se devolvieron más de 700 vehículos.

De otro lado, las autoridades en Bogotá hicieron operativos. "La excusa más común son trabajos o funciones que no están exentas del decreto y también diligencias personales que tampoco están exentas", afirmó el Coronel Gustavo Blanco, de la Policía de Tránsito.



De otro lado, las autoridades aseguraron que se han detectado personas que buscan salir y entrar de la ciudad presentando solicitudes de permiso de las autoridades municipales. Sin embargo, ni Ministerio de Transporte ni Secretarías de Gobierno expiden permisos. Las excepciones deben ser consultadas en el decreto y solo bajo ellas se puede circular.



"No se pueden expedir ese tipo de permisos por parte de entidades que no tienen la facultad de dar este tipo de permisos, o que los dan supuestamente para cierto tipo de actividades y cuando vamos a verificar vemos a personas que se van a viajar con la familia, con los niños, con maletas de viajes", indicó el Coronel Blanco.



Se reportó el caso de una familia que se movilizaba hacia Ricaurte (Cundinamarca) con una solicitud de permiso de la Secretaría de Gobierno de Ricaurte. EL TIEMPO consultó el caso con el municipio, cuya oficina de prensa respondió: "Como se puede apreciar en el documento, el contenido de la solicitud se deriva del aporte de documentos, allegados a solicitud de los interesados, enmarcándose dentro de las excepciones contempladas en el Decreto del Orden Nacional. No obstante, se aclara que este documento no tiene la calidad de permiso, pues como tal se deja a consideración de las diferentes autoridades competentes, el verificar si cumplen con las condiciones contempladas en la norma del orden Nacional".



Si usted necesita movilizarse por carretera dentro de las excepciones, acceda a este link del Centro de Logística del Ministerio de Transporte para consultar las excepciones.

