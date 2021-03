Le dieron un ladrillazo por robarle la bicicleta

El robo de bicicletas ha aumentado en Bogotá desde que comenzó la pandemia de covid-19. El año pasado se reportaron más de 10.000 hurtos de este tipo en la capital de la república.

Los delincuentes, incluso, han llegado a la agresión para quitarles las pertenencias a los biciusuarios. Un nuevo caso se registró en el norte de Bogotá, cuando un ciclista fue víctima de robo, para lo cual los ladrones recurrieron a darle un ladrillazo en la cara.



El hecho se hizo viral en las redes sociales, donde se mostró cómo quedó la víctima de este hurto.

No hay derecho. En verdad el hurto de bicicletas fuera de control. A Juan Rodríguez, deportista hace más de 30 años, le pegaron un ladrillazo en la cara, sin siquiera llegar a resistirse, para robarle está bicicleta de alta gama.

Ojo calle 150 con autonorte. #RoboBicicletas pic.twitter.com/axG5dC48GY — Jeisson Vera (@JeissonfVera) March 26, 2021

La agresión se registró en la Autopista Norte con calle 150. La víctima, Juan Carlos Rodríguez, es deportista desde hace más de 30 años y tiene un taller de bicicletas.



"Uno piensa que no le va a tocar a uno, si me pasaba eso, pensaba en entregar todo. Pero no tuve oportunidad de hacer nada", declaró la víctima a Noticias RCN. "Salieron unos sujetos detrás de un árbol y en menos de un segundo me estaban golpeando con una varilla y una piedra", agregó.



BOGOTÁ

