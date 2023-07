La semana pasada se conoció el caso de una profesora que en un colegio de Bogotá fue agredida por una de sus alumnas, a quien le quitó el celular en plena clase. Familiares de la alumna afirmaron que esta también fue golpeada por la docente. Hoy, se conoce el caso de una pelea entre dos estudiantes y hay indignación porque la madre de una ellas incitaba a su hija a golpear a la otra adolescente.



(Puede leer: 'Bogotá pide auxilio': Personería cita a Claudia López tras ola de inseguridad)

El insólito hecho se presentó a la salida de un colegio en la localidad de Bosa. En videos que circulan en redes sociales se puede ver como dos menores, con el uniforme del colegio puesto, están en el piso y se golpean brutalmente, mientras sus compañeras y otras personas las rodean y ninguna trata de separarlas.

Pero lo que más llama la atención de los videos es que en estos aparece una mujer de sudadera rosada y gafas, quien presuntamente es la mamá de una de las dos estudiantes y quien anima a su hija a golpear a la otra chica.



Una mujer, que presenciaba la pelea, afirmó que la parecía el colmo que la mamá incitara a su hija a pelear en lugar de tratar de detener la pelea.



Según Alerta Bogotá, un testigo de la pelea afirmó: “No sabía por qué era la pelea entre estas dos niñas. La mamá de una de ellas incitaba a su hija a que peleara y que le diera a la otra. Hubo un momento en que una de ellas se paró porque no quería pelear y la reacción de la señora fue empujarla para que su hija le diera duro”.



(Le recomendamos: Ladrones asesinaron a hombre frente a su casa en Bogotá para robarle $ 14 millones)



Esa persona, de acuerdo con el citado medio, sostuvo que algunos estudiantes intentaron separarlas, pero la mamá de la menor no dejó y permitió que la pelea continuara.



“Separarlas fue imposible porque la señora estaba agresiva, tras de que dejaba que su hija peleara, no permitía que los otros las separara, porque, según ella, tenían que arreglar sus problemas y darle solución”, afirmó el testigo.



Añadió que "la hija de la señora tenía su cara llena de piercing y la otra lo que hizo fue golpearla en la cara y se los arrancó, claramente la otra niña sangraba. Eso no le importó a ella, ya que lo único que decía era ‘que la maten al final, las personas que se metan aquí no van a colaborar para el velorio’”.

#Inaceptable 🚨

En Bosa, Bogotá, dos jóvenes estudiantes se fueron a los golpes



En el video se puede observar a una mujer que permite la pelea, al parecer es familiar de una de las chicas. pic.twitter.com/PwqurVLgCS — TSM Noticias (@tsmnoticias) July 25, 2023

La pelea entre las dos estudiantes se terminó solamente cuando al lugar llegaron algunos policías.

Más noticias

‘Una persona que sepa inglés no le pega una puñalada a nadie’: Gustavo Bolívar

El desafío de recuperar el espacio público del eje ambiental de la Av. Jiménez

Carolina Corcho asesorará en temas de salud al candidato Gustavo Bolívar

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS