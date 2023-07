La tenencia responsable de mascotas es uno de los grandes desafíos de los colombianos. Además del maltrato y el abandono, los perritos son sometidos a situaciones increíbles. Una de estas últimas ocurrió cerca del centro comercial Unicentro, en Bogotá, al parecer, el pasado domingo.



Un video captó el momento en que un perrito aparece caminando al lado de un carro de alta gama en movimiento y es sujetado desde este a través de una correa por el conductor del vehículo.



Al parecer, el conductor bajó a su mascota del carro para que hiciera sus necesidades fisiológicas y no le ensuciara el interior del vehículo.



En el metraje se puede observar que una mujer arriesga su vida al meterse en la vía, se acerca al carro y le pide al hombre que suba la mascota al carro por el peligro que corre ya que esta puede ser atropellada.



Sin embargo, el conductor no le hace caso y sigue arrastrando al perro, que pudo hacer sus necesidades fisiológicas, y voltea por una calle. En ese momento se interrumpe el video. No se sabe si el hombre subió el perro al carro.



Este bárbaro en carro iba arrastrando ayer a un perrito, exponiéndolo a ser atropellado en una concurrida vía de Bogotá, sólo "para que no le ensuciara el carro".

Una señora intentó socorrer al perrito pero fue rechazada.

Atentos a esta denuncia @animalesbog @alcaldiausaquen pic.twitter.com/dPQiz2bD8a — Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) July 10, 2023

El video, que es viral en redes sociales, ya tiene comentarios de internautas que rechazan la actitud del hombre con su mascota.

