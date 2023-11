Indignación por fiesta que terminó en show con desnudistas en Corabastos

El pasado sábado 11 de noviembre, Corabastos, la central de abastos más reconocida de Bogotá, se vio implicada en un polémico evento que terminó con un show de desnudistas en una de las cafeterías de la instalación.

Ante el incidente que generó cientos de críticas y comentarios negativos, el gerente comercial de la central de alimentos de Bogotá, Mauricio Javier Cedeño, se pronunció sobre estos hechos y admitió que se concedieron permisos para el evento, pero enfatizando en que dichas acciones “están prohibidas por la administración”.



El video se compartió por redes sociales y desató la indignación de cientos de personas. Foto: Captura de pantalla redes sociales

“Fuimos asaltados en la buena fe. Cuando hay un permiso para una reinauguración con un evento especial y no con esto que ustedes están mostrando”, indicó el gerente a Blu Radio, resaltando que desconocían que el evento era con stripers.



El gerente también explicó a ese medio que, una vez conocieron la situación, tomaron medidas inmediatas en conjunto con la Policía, Control y Convivencia, y procedieron a sellar el establecimiento en cuestión.



Cedeño reiteró que Corabastos no respalda ni autoriza este tipo de eventos, y destacó que se rigen por un reglamento interno que prohíbe tales actividades.



“(...) No estamos de acuerdo. De hecho, nosotros nos regimos por algo que se llama el Reglamento Interno de Funcionamiento; no autorizamos este evento. Lo que nosotros sí hacemos es tratar de tener una reactivación económica a la luz de lo que sucede en el país. Entonces, hay permisos que se piden para tratar de hacer eventos artísticos y musicales. En ese marco se otorgan unos permisos especiales, más no esta clase de permisos que están claramente tipificados en el Rif”, explicó Cedeño a 'Blu Radio'.



El local que organizó el evento fue sancionado. En este momento enfrenta un cierre de ocho días, acompañado de posibles multas, como consecuencia de haber llevado a cabo este tipo de evento en las instalaciones de Corabastos.

