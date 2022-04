“Yo que no tengo ningún interés ni nada en contra de los indígenas o policías, le voy a contar lo que realmente pasó ese día. Fueron cuatro horas de terror que nunca voy a olvidar”, contó Sandra*, quien quedó atrapada en el trancón del pasado miércoles cuando los indígenas emberás, asentados en el Parque Nacional, decidieron tomarse la carrera Séptima.

Esta ciudadana venía de dejar a su hija. La había recogido en el colegio y luego dejado en su casa en La Macarena. “Entonces hice el retorno porque yo vivo en la calle 145. Ya eran como las 6:15 de la tarde cuando quedé en el semáforo de la 36, más o menos, sobre la carrera Séptima”.

Para ese momento los conductores de los vehículos comenzaron a notar movimientos extraños pero muchos pensaron que se trataba del trancón normal. “De un momento a otro vimos que comenzaron a bajar muchos indígenas que cruzaban la calle de un lado para otro. Su intención era bloquear la carrera Séptima por completo”.

En pocos minutos el corredor estaba tomado. “En ese momento se acercaron unos señores de chaqueta roja que nos dijeron que apagáramos los carros porque los indígenas estaban diciendo que si no lo hacíamos, nos iban a empezar a lanzar piedras y palos. Yo del miedo de eso que nos dijeron no hice caso con la esperanza de poderme escapar”.

A los diez minutos de ese anuncio los conductores comenzaron a ver niños, mujeres con bebés en sus espaldas y hombres armados con palos más grandes que ellos pasando por entre los carros corriendo. “Nos miraban de forma intimidante, con odio, a todos los que estábamos dentro de los carros. En ese momento supe que nos iban a volver nada”.

Los indígenas atacaron con piedras y palos los carros de varios ciudadanos. Foto: Archivo particular

Desde los vehículos los conductores veían que los indígenas hacían reuniones, como si se estuvieran organizando, planeando algo. “Algunas personas con carros pequeños lograron escapar por el andén pero los que teníamos carros más grandes nos quedaba imposible, no podíamos avanzar ni un centímetro ni para adelante ni para devolvernos hacia el sur”.

No solo los indígenas rodeaban los vehículos sino personas extrañas que miraban con detenimiento su interior buscando oportunidad para robar. “Todo ese tiempo tuve las ventanas cerradas. Solo las abría para hablar con la gente del Distrito y de otras entidades. Ellos nos decían que trataban de negociar con los indígenas pero que no querían aceptar nada. Yo sola estaba aterrada”.



Sandra entonces llamó a su novio, quien solo logró arribar al lugar a eso de las 9:15 de la noche. Diez minutos después oyeron a un helicóptero sobrevolando la zona. En ese momento les dijeron que pronto llegaría en Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) ante la imposibilidad de que los indígenas cesaran su accionar de manera concertada y pacífica. “Súbanse a los carros y cierren todo porque esto se va a poner muy feo”, les dijeron. Luego se comenzaron a escuchar fuertes estallidos.

Con autorización subo este video donde demuestra la violencia de los indígenas del Parque Nacional en @Bogota @ClaudiaLopez La responsabilidad de esa gente es suya, no del gobierno. Ojalá la demanden a Ud por daño a terceros y tentativa de homicidio. @lcvelez @darcyquinnr @lafm pic.twitter.com/FWSlY4HdDu — ᑕᖇIᔕTIᑎᗩ ᗪᑌᗩᖇTᗴ (@cduartec) April 7, 2022

En ese momento los indígenas se acercaron nuevamente a los carros particulares que eran unos 30 que permanecían atrapados. “Era una completa guerra frente a nuestros ojos. Los indígenas, yo no lo podía creer, eran súper violentos con los policías y luego la cogieron con nosotros que no teníamos nada que ver”.



A Sandra la atacaron un grupo de seis emberás que se acercaron a su vehículo. Con piedras y palos rompían los vidrios de su camioneta. “Armados de palos nos pegaban y nos pegaban. La violencia era descomunal. Cuando nos rompieron el panorámico mi novio me dijo que teníamos que bajarnos y escapar porque nos iban a matar, a linchar. De ese nivel fue el miedo y el ataque”.

Facebook Twitter Linkedin

Sandra dice que va a demandar por los daños que los indígenas le hicieron a su carro y a su salud. Foto: Archivo particular

Dejaron la camioneta botada y huyeron hacia donde estaban unos policías mientras cinco indígenas destruían el carro. “De la angustia me tronché el pie, yo tenía tacones puestos. De lejos veía cómo volvían añicos mi carro. Un tiempo después mi novio se arriesgó y con la ayuda de la autoridad logró rescatarlo pero ya tenía daños graves”.



Para Sandra lo que pasó fue un secuestro de cuatro horas en donde los mismos indígenas instrumentalizaron a las mujeres y a los niños para atacar civiles. “Las noticias no hablaron todas con la verdad, decían que habían alterado a los indígenas cuando lo que yo ví y viví fue la violencia con la que ellos actuaron contra ciudadanos del común, a los comerciantes, a la Policía. Necesitamos gozar de una mínima seguridad en nuestras ciudades”.

Esta ciudadana dice que nunca había vivido una agresión de ese calibre. “Yo cumplo con la ley, pago impuestos, no me regalan nada, no me dan subsidios. ¿Dónde están nuestros derecho a vivir en paz?”



Sandra interpondrá una denuncia ante las autoridades pertinentes pero quiere convocar a todas las víctimas de la toma de ese día para que, unidos, hagan lo mismo. “Estos ya está en otro nivel y no puede ser que existan derechos para unos y para otros no. Yo quedé con problemas psicológicos. No puedo estar tranquila desde ese día. Esa agresión contra la vida es impactante”.



CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com