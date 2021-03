Emberas en Bogotá destruyeron una moto cerca al parque Tercer Milenio

En la mañana de hoy, se presentó un hecho de vandalismo a la altura del parque Tercer Milenio de la localidad de Santa Fe, cerca al centro de Bogotá. A través de un video, se mostró a unos indígenas Embera quienes, con palos en mano, destruyen una motocicleta.



Todo ocurrió porque el motociclista que conducía el vehículo arrolló a un menor de la comunidad, por lo que la respuesta de algunos fue reaccionar de forma violenta contra el conductor, a quien lincharon y rompieron su moto. No obstante, testigos del hecho manifestaron que el accidente no fue culpa del motociclista.



Ante esta situación, varios uniformados de la Policía acudieron a la emergencia en Tercer Milenio para controlar la situación y evitar un hecho más grave. Aunque evitaron que la comunidad siguiera golpeando al conductor, no pudieron hacer nada para que los exaltados Embera se ensañaran con la motocicleta, la cual quedó destruida.



Afortunadamente, ni el accidente ni la riña dejó heridos de gravedad.



