Indígenas del Chocó llegaron a la ciudad exigiendo seguridad

La noche del domingo, cuando los cerca de 450 hombres y mujeres de los pueblos indígenas Embera Dóbida, Katío y Wounaan arribaron a Bogotá por el occidente, por la calle 80 –según denunciaron sus líderes–, no pudieron entrar a la ciudad. Por esta razón tuvieron que pasar la noche a la intemperie, a orillas de la carretera.

“Hace cinco días que veníamos por caminos; llegamos anoche (el domingo) y nos encontramos con la sorpresa de que las fuerzas policiales nos impiden el ingreso aquí mismo en la capital”, le narró a EL TIEMPO Luis Ángel Gindrama, consejero del Gobierno Mayor de las Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia.



Sin embargo, la Secretaría de Gobierno de Bogotá señaló que el Distrito no impidió el ingreso; por el contrario, son respetuosos y garantes de todas las movilizaciones y protestas que se realizan en la ciudad.

“La razón de que la comunidad no pudiera ingresar de manera inmediata fue que, inicialmente, los organizadores de la movilización habían definido que el punto de llegada era en las instalaciones de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) en Silvania, Cundinamarca. No obstante, sobre las 11 de la noche decidieron que ya no podían llegar al municipio. Esto ocasionó que los buses en los que se desplazaban los dejaran en el Rosal, cerca de la entrada a Bogotá sobre la calle 80”, precisaron en la entidad.



La mañana de ayer, los manifestantes emprendieron de nuevo su camino a pie hacia la ciudad, donde transitaron por la calle 80 con rumbo a la plaza de Bolívar, en la cual pretendían concentrarse. No obstante, señalaron, no fue posible llegar a este lugar porque las inmediaciones de la plaza estaban acordonadas.

Los cerca de 450 indígenas vienen de los municipios de Carmen del Darién y Riosucio, del departamento del Chocó. Foto: Néstor Gómez

Según Luis Ángel Gindrama, ante esta situación fueron acogidos en las sedes de algunas organizaciones como la Onic, en el centro de la ciudad, donde pasaron la noche de ayer algunas mujeres en embarazo y niños. Otros lo hicieron en la Asociación de Educadores (ADE).



“Venimos de manera pacífica pidiendo al Gobierno que nos ayude por los enfrentamientos armados que hay en los municipios de Riosucio y Carmen del Darién en el Chocó, pero no hay garantías del Ministerio del Interior y la Alcaldía de Bogotá”, precisó el líder.



En contraste, la Administración señaló que han estado atentos para garantizar la movilización pacífica y la integridad de esta población.



“Los acompañan miembros de la policía, gestores de convivencia del Distrito y funcionarios de la Secretaría de Gobierno. Esto, bajo el acompañamiento de la Personería delegada para los DD. HH.”, señalaron desde la entidad.



Los líderes de la movilización explicaron que después de descansar de la travesía que los trae desde el departamento del Chocó, hoy se reunirán en la plaza de Bolívar para acordar cuál será la agenda de manifestaciones que seguirán en la capital del país los próximos días.



