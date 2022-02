No fue posible la caracterización de las comunidades indígenas asentadas en el Parque Nacional en Bogotá. Así lo confirmó Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá, una de las entidades que estaba coordinando este proceso:



"Se intentó una invitación a la identificación pero la comunidad embera no lo permitieron y nos retiraron del terreno", indicó, primero, una fuente de la entidad.

​

Luego, Vladimir Rodríguez Valencia, Alto Consejero de Paz de Bogotá, dio detalles de lo ocurrido:



"Lastimosamente, el proceso no se pudo desarrollar. Hubo un diálogo que a expensas de la Secretaría de Gobierno no se desarrolló... Explicamos que requerimos hacer una identificación, un proceso únicamente dirigido a saber cuántos son, qué tipo de personas -es decir, hombres, mujeres, niños, niñas- y su pertenencia a grupos étnicos. Lastimosamente, otras conversaciones entorno a agendas que no hacían parte del proceso no permitieron que se desarrollara de la mejor manera (...) Hay otras agendas que desbordan más allá de la identificación".



Rodríguez aseguró que los funcionarios que entraron a caracterizar no recibieron una respuesta ni recepción por parte de la comunidad y tuvieron que salir por una situación que puso su integridad en riesgo.



"Lastimosamente, algunos miembros de la comunidad reaccionaron de manera agresiva atacando y agrediendo a varios gestores de diálogo y a otros servidores del Distrito. Por ende, para salvaguardar su integridad física, los equipos se vieron obligados a retirarse del perímetro", indicó.





EL TIEMPO consultó al coordinador de las Autoridades Indígenas en Bakatá sobre lo ocurrido este jueves. Jairo Montañez indicó "mientras nosotros nos encontrábamos en conversación, en diálogo para establecer las garantías mínimas en el marco del respeto y del reconocimiento de las particularidades de cada pueblo, la orden de la Alta Consejería era caracterizar o caracterizar. El pueblo fue a buscar a los líderes y eso generó un malestar".



"Existen varias agendas que se han traspolado. Por una parte hay una crisis humanitaria de una población desplazada por el conflicto que espera un retorno digno a sus territorios (...) Adicional a esto, hay otras agendas relacionadas con el reconocimiento de algunos procesos de carácter político, pero hay formas de exigirlas. Algunas de las exigencias son de carácter nacional, pero la crisis humanitaria la tenemos en el Distrito y esto ha generado dificultades en el diálogo. Además, hay grupos de personas que no desean retornar, que no desean hacer el proceso de caracterización, que no tienen una agenda política, sino que están en el marco agenciando agendas particulares", explicó, a su vez, Rodríguez.

Así fue el intento de caracterización

Este jueves, autoridades locales y nacionales habían llegado Parque Nacional para realizar la caracterización a las comunidades indígenas que están allí asentadas desde el 29 de septiembre de 2021.



Como había explicado esta semana el Jefe de Gabinete de la Alcaldía Mayor, Luis Ernesto Gómez, este sería el último intento por adelantar este proceso, que es un requisito clave para avanzar en los procesos de retorno (a sus sitios de origen) o reubicación (en cuatro puntos avalados por el Distrito) de los indígenas.



No obstante, con este nuevo resultado, aún no se tiene confirmado si las autoridades Distritales volverán a intentar otra caracterización. Por lo pronto, Rodríguez indicó que las autoridades volverán al PMU.



"Nosotros ahora nos retiramos a un PMU, hablaremos con el Gobierno Nacional y, también, en el marco del cumplimiento de la orden del juez, este tipo de prácticas y de acciones como el impedimento de la identificación serán notificadas", aseguró Rodríguez.

Así se vivieron los momentos previos al intento fallido de caracterización. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO



En conversación con EL TIEMPO, las Autoridades Indígenas de Bakatá (AIB), un "proceso" que reúne a varios voceros de comunidades en el Parque Nacional, habían indicado este jueves que las puertas estaban abiertas para el proceso. No obstante, habían pedido que se respetara "la expresión de la particularidad de cada pueblo".



"Nunca nos hemos negado a la caracterización, las puertas no están cerradas. Se ha pedido respeto al enfoque diferencial", le dijo Jairo Montañez, coordinador de la AIB a este diario.



En la mañana de este jueves, como confirmó la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá, se habían estado ajustando los últimos detalles para ingresar al campamento.



"A esta hora, autoridades distritales y nacionales se encuentran en el PMU en el Parque Nacional previo a lo que será el proceso de identificación de la comunidad Embera que se encuentra asentada en lugar. El objetivo de la jornada es hacer una ejercicio de identificación con la comunidad en un contexto de dialogo y empatía", reportó la Alta Consejería muy temprano en la mañana.

⚠️#AEstaHora autoridades distritales y nacionales adelantan el PMU, en el Parque Nacional, previo a lo que será el proceso de identificación de la comunidad Embera que se encuentra asentada en el lugar. pic.twitter.com/Fevp0A18tD — Alta Consejería de Paz de Bogotá 🕊 (@ConsejeriaDePaz) February 3, 2022

A su vez, el Alto Consejero de Paz de Bogotá, aseguró que "con esta identificación que desarrollaremos hoy esperamos poder avanzar en el proceso de retorno y reubicación de las comunidades en sus territorios ancestrales. Bogotá acompañará todo el proceso que debe liderar la Nación para que la población emberá pueda por fin habitar de manera digna en sus territorios".



Una vez se coordinó el PMU, las autoridades locales y nacionales ingresaron a un espacio de diálogo con las denominadas Autoridades Indígenas de Nakatá para acordar cómo proceder.

🔴#AEstaHora se lleva a cabo un espacio de diálogo con las autoridades indígenas de Bakatá, asentadas en el Parque Nacional, y las diferentes entidades distritales y nacionales para definir el futuro de la identificación a la comunidad Embera. pic.twitter.com/29ZXkC97id — Alta Consejería de Paz de Bogotá 🕊 (@ConsejeriaDePaz) February 3, 2022

No obstante, como le indicaron fuentes de la entidad a EL TIEMPO, cuando iba a comenzar el proceso, las comunidades les pidieron guardar los celulares y, luego, los sacaron del Parque.



En videos conocidos por este diario, se ve al personal de las entidades ser sacadas del Parque. Uno de los funcionario, incluso, mostró golpes en su cuerpo.

