Robo de bicicletas en Bogotá: el delito que no da tregua

La Alcaldía presentó el balance de los delitos de alto impacto desde el primero de enero hasta el 31 de julio de este año. Aunque las cifras son alentadoras en la mayoría de delitos, aún preocupa el aumento en 1.333 hurtos de bicicletas respecto al mismo periodo del 2019.



En total se han presentado 5.927 robos de este tipo en el 2020. 4.587 víctimas fueron hombres y 1.150 mujeres. Esta contravención se viene incrementando desde el 2016. Entre enero y julio de 2019 y enero y julio de 2020, el crecimiento fue de un 29 %. Y, solo en el mes de julio, el alza de reportes fue del 50 % con respecto al mismo mes de 2019.

Un dato que llama la atención es que el 30 % de estos delitos se cometieron utilizando armas blancas y el 46 % fueron bajo la modalidad de atraco, es decir, fueron hechos violentos y agresivos. Pero, también reluce que un 34 % de los hurtos se dieron por factor de oportunidad: es decir, por mal parqueo o por engaño.

Extorsión

Lo que tampoco ha disminuido es la extorsión. Y si bien EL TIEMPO informó este lunes que el aumento en este delito era del 10,5 % fue porque así lo señalaban las cifras de la página web de la Secretaría de Seguridad; sin embargo, ayer la administración reconoció que los datos del 2019 estaban desactualizados en esta plataforma.



Estas cifras fueron actualizadas para la presentación de este balance y reflejaron que respecto al 2019 el crecimiento este año fue de 1,1 %, con siete casos más.

Pero, por las proporciones, en el Distrito hay especial preocupación por el hurto a ciclistas. “El indicador que más nos preocupa es el hurto de bicicletas. Este año ha habido un aumento de la infraestructura para bicicletas, un aumento del número de viajes en bicicleta, pero desafortunadamente también se ha incrementado el hurto. Estamos trabajando con la Policía y con la Fiscalía, pero todavía no hemos logrado bajar ese indicador”, señaló.



López destacó el esfuerzo de los bogotanos por usar un medio de movilidad amigable con el medioambiente y aseguró que han reducido el número de accidentalidad vial que afecta a los biciusarios.



“No hemos logrado mejorar en seguridad vital, en que no los asalten y atraquen, todavía estamos en deuda y tenemos que seguir mejorando”, reconoció la alcaldesa. El balance también arrojó resultados positivos. Por ejemplo, el hurto a personas, que con 25.682 casos menos que en el 2019 mostró un decrecimiento del 35,9 %. En este ámbito también se destacó que las lesiones bajaron en un 42 %. En total se presentaron 8.189 hechos de este tipo en los primeros siete meses del año, 5.930 menos que en el 2019.



Es importante mencionar que aunque López resaltó la disminución en el número de homicidios, la diferencia es solo del 0,2 %. Mientras que en el mismo periodo del 2019 se presentaron 562 casos, en el mismo periodo del 2020 fueron 561. Este delito solo estuvo por encima de los 100 casos en mayo. Pero de todas formas, en promedio, de enero a julio se presentaron 2,5 homicidios cada día.

El hurto de celulares tuvo una reducción significativa. Se presentaron 9.327 robos de aparatos móviles menos que en el 2019. Algunas de las razones por las que se habrían disminuido estas infracciones son la incidencia del aislamiento que redujo la circulación de personas en las calles de la ciudad y acciones contundentes contra bandas de crimen organizado. En este último aspecto se destaca la desarticulación de 110 estructuras delictivas en toda la ciudad, lo que significa un golpe contra el crimen cada 26 horas en los primeros siete meses del año.



La mayoría de estas desarticulaciones se presentaron en Kennedy, Los Mártires, Engativá y Ciudad Bolívar. Hay que tener en cuenta que cuatro de estas bandas operaban en toda la ciudad, 21 eran interlocales y cinco más tenían incidencia en todo el territorio nacional.



De otro lado, bajaron los índices de hurto en TransMilenio en un 58 %. Esta reducción se reflejó sobre todo en los cuatro meses en los que el Sistema ha operado al 35 % de su capacidad para mitigar el riesgo de contagio del covid-19. En el SITP también hubo una disminución en los robos. Pasaron de 835 a 705 desde enero hasta julio, esto indica un decrecimiento del 15 %.

Abril fue el mes con menos hurto en el transporte público, esto responde a que fue el mes de mayor confinamiento en la ciudad, durante mayo, junio y julio, con la reactivación gradual, este delito ha aumentado.



Para las mujeres, el balance es agridulce. Si bien los delitos sexuales, de los cuales 9 de cada 10 víctimas son mujeres, se redujeron en un 36,8 %. En los primeros siete meses del año hubo 2.264 casos. Este índice es el más bajo en los últimos tres años. Pero, en términos de violencia intrafamiliar, el índice no mejora: si bien no tuvo un aumento, no ha logrado disminuir. Solo de enero a junio se han presentado 19.786 casos.



Las autoridades invitaron a la ciudadanía a seguir denunciando todos los delitos, la alcaldesa afirmó que gracias a estos reportes ciudadanos logran desarticular y combatir el crimen en Bogotá.

REDACCIÓN BOGOTÁ

El Tiempo @BogotaET