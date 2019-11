Educación, con mejoras en calidad y primera infancia

El panorama de educación en Bogotá continúa mejorando y los niños de 0 a 5 años son los más beneficiados. Así lo evidenciaron los resultados de percepción ciudadana de la encuesta BCV en esta materia.



El indicador que más sobresale es el que tiene que ver con el lugar de permanencia de niños y niñas de primera infancia. Para 2017, la tendencia era que 34 % de los menores estaban en casa con un adulto y apenas un 31 % asistían a un hogar comunitario, guardería o jardín público.

Este año, el orden se invirtió y proyectó un escenario positivo: 45 % de los niños menores de 5 años asisten a un establecimiento de educación pública, y la permanencia en casa con un adulto bajó a un 29 %. También disminuyó el porcentaje de pequeños que se quedaban solos en casa: pasó del 7 al 3 % en cuestión de dos años.

Esta percepción coincide con los resultados de la Ruta Integral de Atenciones a Primera Infancia (RIA) de Bogotá, que coordina esfuerzos de entidades como las secretarías de Educación, Salud, Cultura y Social, y el ICBF. Según cifras de la Secretaría de Educación, 194.155 niños han sido atendidos a través de este mecanismo y han podido acceder a diferentes escenarios de desarrollo y bienestar. Para esto, hubo 366 colegios participantes y una inversión de 69.569 millones de pesos.



“Para la ciudad, esta es una muy buena noticia. Los niños están teniendo mayor acceso a la atención institucional y hubo un importante incremento de las matrículas en esas edades”, resaltó Ángel Pérez, columnista y asesor en temas de educación, quien destacó que también hubo un incremento en satisfacción con respecto a la calidad en distintas etapas.

“Vemos un aumento de satisfacción importante en los casos de educación básica y secundaria. Es clave verlo porque un problema recurrente entre los grados sexto y noveno era la deserción. El hecho de que se perciba mejor calidad deriva en que menos niños y jóvenes se retiren del colegio”, menciona Pérez.



Según cifras del Ministerio de Educación, la deserción bajó de manera importante en los últimos años. Para 2018, solo el 1,65 % de los alumnos se había ido del sistema. En una entrevista con EL TIEMPO, la secretaria de Educación, Claudia Puentes, aseguró que una de las razones tiene que ver con la reducción de los embarazos en niñas, adolescentes y jóvenes menores de 19 años. “Bajó en un 30,4 %. Y, además, a las que sí quedan embarazadas les hacemos seguimientos y las llamamos para ofrecerles la reintegración y guiarlas en el proceso”, dijo la secretaria.



Por otra parte, en términos de calidad de educación superior, la percepción de satisfacción quedó congelada. “Al final, no todos los muchachos estudian lo que quieren y eso afecta. También cabe mencionar que en el Sena, la opción de muchos, no siempre se encuentra la calidad suficiente, y este es un punto por mejorar: los datos demuestran que los empresarios buscan técnicos y tecnólogos y no los estamos produciendo en la calidad y cantidad necesaria”, analizó Pérez al revisar la encuesta.



Un asunto clave, agrega el experto, es reconocer que la mejora en la mayoría de indicadores es el resultado de un esfuerzo de varias alcaldías. Apunta, finalmente, que no hay que bajar la guardia en temas como la matrícula de media vocacional, la jornada única y el fortalecimiento del bilingüismo.

