Una mujer joven se encontraba en horas de la tarde esperando un bus de TrasnMilenio en la estación de la calle 187, para realizar un trasbordo cuando fue agredida por un hombre mientras intentaba robarle el celular. Lo que más sorprendió a la víctima fue la indiferencia de los demás ciudadanos.



La mujer contó a Caracol que de los nervios no fue capaz de soltar el celular, a lo que el hombre respondió de manera violenta, "me jalonea más y trata de golpearme en la cabeza contra los barandales".



Sin embargo, aseguró la joven, lo que más la sorprendió fue la poca reacción de los funcionarios de TrasnMilenio, de la policía y de los demás ciudadanos, "sucedió frente a otros pasajeros, yo grité bastante pidiendo ayuda, había cuatro hombres más ahí y todos se quedaron de pie mirando cómo me golpeaban y nadie hacía nada”.



Asimismo, la mujer asegura que cuando fue al CAI a interponer la denuncia, los policías no la ayudaron y se negaron a llevarla a una URI.



*Con información del Ojo de la noche de Caracol

