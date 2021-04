Advierten inconsistencias en información de Bogotá solidaria

El concejal Emel Rojas (Cambio Radical) advirtió este martes sobre inconsistencias en la información de beneficiarios del programa Bogotá Solidaria, desde el cual el Distrito ha realizado los giros de recursos para los hogares más pobres y vulnerables durante la pandemia.

Según el cabildante, al revisar el 1’048.576 personas registradas en la base maestra del programa encuentra “irregularidades en la fecha de nacimiento de 193.920 beneficiarios, es decir, el 18,5 %, ya que varios de ellos tienen registrados los años 2029, 2028, 2027, 2026, 2025, 2024, 2023, 2022 como fecha de nacimiento”.



También dice que pudo establecer que existen personas que tienen 2, 3, 4 y 5 años o son adolescentes, “lo cual resulta irregular, ya que estos programas son focalizados a mayores de edad con cédula de ciudadanía”.



Ante estos hechos, Rojas expresó su preocupación por la fidelidad de los datos del Distrito y cuestionó que la base de datos maestra se siga mostrando como “una gran innovación” en la atención de la pandemia.



“Cuando comenzó este programa de ayudas, desde la Alcaldía se le dijo a la ciudad que la base de datos de beneficiarios del programa tendría un proceso riguroso de revisión y depuración. Hoy lo que tenemos es un mecanismo con graves errores e irregularidades con la cual se están dispersando miles de millones de pesos del presupuesto de la ciudad”, agregó Rojas.



El cabildante además señaló que a pesar de haber solicitado a la Secretaría de Planeación una explicación sobre este tema, dicha entidad se negó a certificar si este grupo de presuntos beneficiarios ha recibido algún giro económico o ayuda por parte del Distrito.



La Secretaría de Planeación se pronunció este martes sobre las denuncias del concejal Rojas, pero no desmintió ni rechazó nada de lo planteado. En un comunicado, la entidad recordó que la información que alimenta la base de datos del programa Bogotá Solidaria “es obtenida de la base maestra del Sisbén, los listados censales reportados por las entidades distritales, en los que certifican la condición de vulnerabilidad de los hogares, y la información de los hogares que solicitan ayuda a través de canales como Bogotá Cuidadora y derechos de petición”.



Señala también que los datos de la persona del hogar que va a recibir directamente la ayuda “son validados con información de la Registraduría Nacional del Estado Civil, así como verificados por los operadores financieros, previo a la transferencia monetaria o el giro de dinero”.



También aclaró los requisitos que deben cumplir los beneficiarios del programa, entre ellos están ser mayor de 18 años, cumplidos al recibir el giro; tener un producto con convenio con el Sistema Financiero (Daviplata, Movii, Bancolombia ALM-Nequi), tener documento validado por la Registraduría, como la cédula de ciudadanía, y no registrar con número de documento duplicado en las fuentes de información utilizadas para la identificación de potenciales beneficiarios, así como no encontrarse bloqueadas por fallecimiento…”.



También destaca que en la Base Maestra están registrados 761.401 hogares que tienen menores de edad (con corte al 20 de abril de 2021), en los que se contabilizan 1’105.118 niños, niñas y adolescentes. Del total de estos hogares, 470.437 han recibido transferencias monetarias, en los cuales se encuentran 728.634 menores de edad, lo que significa que hacen parte de hogares beneficiarios del programa.



“El hecho que hayan menores de edad que se beneficien del programa Bogotá Solidaria por ser parte de los hogares que reciben las transferencias monetarias, no significa que sean las personas a las que se les realizan los giros”, señala Planeación.



Según la Secretaría de Planeación, al iniciar el programa, en marzo de 2020, se identificaron 2’013.848 hogares, de los cuales a febrero de 2021 fueron beneficiados 830.979 hogares, distribuidos así: 371. 331 hogares beneficiados por el Distrito; 149.944, por la Nación, y 309.704 entre Distrito y Nación.



