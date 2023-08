Tres incendios registrados en el municipio de Soacha desde el pasado fin de semana ocasionaron el incremento en los niveles de concentración del material contaminante PM2.5 en esa población.

Así lo informó la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) tras constatar las mediciones de calidad del aire registradas en las estaciones Coliseo y Colegio Mayor, por lo que emitió las siguientes recomendaciones de autocuidado para la comunidad:

• Cubrir nariz y boca con tapabocas. Se recomienda usar tapabocas N95, o en caso de hacer uso de tapabocas convencional, cambiarlo de manera regular por uno nuevo.



• Evitar realizar cualquier actividad física al aire libre ya que incrementa la dosis de contaminantes inhalados.



• Evitar realizar y asistir a actividades culturales, deportivas o de ocio al aire libre entre las 6 a.m. y 10 a.m.



• Mantener ligeramente húmedas las superficies y pisos de viviendas o lugares de trabajo al barrerlas, esto permite que las partículas no se suspendan de nuevo en el aire.



• Promover el teletrabajo.



• Desplazarse en transporte público o utilizar el vehículo particular compartido.



• Movilizarse en medios alternativos no motorizados (caminatas, bicicleta, patinetas eléctricas, entre otros) en aquellos horarios de menor afectación en la calidad del aire.



• No quemar basuras o materiales como carbón o madera.



• Evitar el consumo de cigarrillo y no arrojar colillas al suelo. Tampoco desperdicios o cualquier tipo de material combustible.



• A los operadores de aseo de los municipios: intensificar el barrido en húmedo para evitar la re suspensión del material particulado.

Brigadas apoyan la emergencia. Foto: CAR

La corporación informó que seguirá realizando un seguimiento constante al estado de la calidad del aire en la jurisdicción y de acuerdo al avance de la situación, la entidad evaluará emitir una declaratoria por contaminación atmosférica en las áreas afectadas.

Apoyos

La entidad desplegó su brigada forestal para atender la emergencia generada por las conflagraciones. Una cuadrilla de la Corporación adelanta labores para la extinción de los incendios en las veredas Casajal, Canoas y el sector de Terreros.



“Hemos venido trabajando en conjunto con la Defensa Civil y los Cuerpos de Bomberos cercanos a la jurisdicción para mitigar la emergencia. Hacemos un llamado a la comunidad a no realizar quemas y mantenerse en estado de vigilancia”, resaltó Carlos Bello, director de la regional Soacha de la CAR.



De acuerdo con el funcionario, si bien los incendios aún se mantienen activos, se han presentado lluvias que aportan a la liquidación de las llamas.



En las zonas afectadas hay presencia de especies de eucalipto, agave y acacias. “Extendemos una invitación a la comunidad en todo el territorio a denunciar acciones que puedan desencadenar incendios forestales y/o cualquier señal de alerta, a través de los teléfonos (601) 580 11 11 en Bogotá, o al 01 8000 915 317 - 01 8000 913606 en el resto del país”, puntualizó el funcionario.

