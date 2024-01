Incendios en Bogotá: las recomendaciones que debe tener en cuenta por calidad del aire

Las altas temperaturas y la reducción de los niveles de lluvias en el país ponen en riesgo a varias regiones por la generación de incendios forestales y, a su vez, el incremento de las concentraciones de contaminantes.

Bogotá puede presentar alertas de este tipo, pero la principal estaría asociada a la calidad del aire, que se vería influenciada por el incremento de material particulado que resulta de los incendios en varios puntos de Bogotá, incluyendo los Cerros Orientales; de las conflagraciones provenientes de regiones apartadas como la Orinoquía y Venezuela; y de los regímenes de vientos que contribuyen a que todas esas partículas lleguen a la ciudad.

Material particulado en el aire de Bogotá Foto: Archivo particular

En el país, los primeros meses de cada año están marcados por la presencia de días soleados y despejados. Adicionalmente, durante las últimas semanas, el Ideam anunció que el fenómeno de El Niño estará presente hasta mediados de marzo, por lo que se esperan más días con altas temperaturas en la mayor parte del territorio nacional. De esta manera, la temporada normalmente seca, sumada a la sequía generada por El Niño, exacerban el deterioro de la calidad de aire de la ciudad.

Desde mediados de diciembre hasta mediados de marzo tenemos, normalmente en Bogotá, un deterioro de la calidad del aire por las condiciones de sequía que normalmente se presentan en estos meses. Sin embargo, en estos momentos hay una serie de fenómenos que están incrementando el aporte de material particulado en la ciudad y por ende un deterioro de nuestra calidad del aire. Estos fenómenos son El Niño, que exacerba la probabilidad de ocurrencia de incendios forestales en los Cerros y otros puntos de la ciudad; los incendios en la Orinoquía y Venezuela; así como las condiciones de los vientos que ayudan a que este material particulado de los incendios llegue a la ciudad y se concentre allí por otro fenómeno que es de inversión térmica.



Las inversiones térmicas suceden cuando la temperatura en las capas superiores de la atmósfera es mayor a la que se registra en la superficie del suelo, fenómeno que impide el movimiento de los contaminantes y hace que se mantenga en el cielo, por eso en los últimos días, especialmente en horas de la mañana, se ha observado una "capa" gris o café sobre Bogotá.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, desde los diferentes sectores del Distrito se hace un llamado para que la ciudadanía tome acciones de autoprotección que contribuyan a evitar los impactos en la salud de las personas que viven en la ciudad. Unidos bajamos el impacto de la mala calidad del aire en nuestra salud.



De momento no se ha declarado ninguna alerta ni se anuncian restricciones. La Secretaría de Ambiente continúa monitoreando e irá informando a través de sus canales oficiales cómo avanza el estado de la calidad del aire.

Recomendaciones para la ciudadanía:

Así se observa la calidad del aire desde el sur occidente de Bogotá a la altura del Portal Américas. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO. Redes sociales: @cesarmelgarejoa

• Disminuir las actividades físicas intensas en niños, personas mayores de 60 años, madres gestantes y personas con enfermedades crónicas respiratorias y cardiovasculares.



• Reduzca la exposición al aire libre en horas de alto tráfico vehicular (entre las 6:00 a.m. y las 10:00 am – entre las 5:00 p.m. y las 8:00 pm).



• Al usar la bicicleta en vías de alto tráfico y zonas de mayor contaminación, se recomienda usar tapabocas.



• Limpie las superficies y pisos de la vivienda utilizando paños o trapos humedecidos con agua para evitar que se levante el polvo. Si se encuentra cerca de una fuente de humo, hollín o material particulado, evite mantener abiertas ventanas y puertas.



• Evite el consumo de tabaco y sus derivados o exponerse a ambientes en los que haya personas fumando.



• Mantenga actualizado el esquema de vacunación, use tapabocas si presenta infección respiratoria, lávese las manos frecuentemente, evite contacto con personas que presenten cuadros respiratorios y manténgase hidratado.



• Evite transitar áreas industriales, canteras o zonas con presencia de quemas o incendios.

Reduzca la contaminación:

• Utilice transporte público o comparta el vehículo particular y mantenga al día la revisión técnico-mecánica



• Para el sector industrial y empresarial, implemente modelo de carga colaborativa, promueva la recepción y despacho de mercancías entre las 10:00 p. m. y 6:00 a.m., fomente los horarios, flexibles y el teletrabajo.



• Reducir el uso de equipos y vehículos que emplean diésel como combustible.



• No queme basuras o materiales como carbón o madera, no arroje colillas de cigarrillo, vidrios, botellas, desperdicios o cualquier tipo de material combustible en el espacio público que pueda generar incendios.

Transportadores:

• De ser posible, utilice la vía Mondoñedo – Chía – Mondoñedo y otras vías alternas para evitar el paso por Bogotá.



• En caso de ser necesario el ingreso o paso por Bogotá, trate de hacerlo entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m.



• Mantenga apagado el motor del vehículo cuando esté estacionado.

REDACCIÓN BOGOTÁ

