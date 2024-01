Por precaución, en estas zonas de Bogotá debería usar tapabocas tras incendios

“Bogotá amanece con un deterioro significativo de su calidad del aire, particularmente en el nororiente de la ciudad. Tenemos algunas estaciones que presentan picos de incremento de material particulado producto de los incendios que se originaron ayer en varios puntos de la ciudad, incluido los Cerros Orientales”, dijo la secretaria de Ambiente, Adriana Soto.

La Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá ha registrado picos de contaminación en las estaciones ubicadas en el nororiente de la ciudad, especialmente en Móvil, Séptima, Suba y Guaymaral. Además, de las concentraciones que se registran en Carvajal – Sevillana, esta última por su cercanía a la Autopista Sur y la zona industrial.

“Tenemos una combinación de factores que hace que en esta época tengamos una mayor propensión a tener incendios forestales, esta combinación de factores son el fenómeno de El Niño, tenemos temperaturas inusualmente altas en todo el país, de hecho, en este enero tenemos registradas las temperaturas más altas desde enero de 2018. Esto hace que la vegetación en los Cerros Orientales y en los distintos puntos de la ciudad, donde hay áreas verdes (cuencas, humedales), estén con condiciones de sequía mucho más propensas a que se incendien”, agregó Adriana Soto.

Bogotá puede presentar afectaciones por calidad del aire, influenciadas por los incendios forestales que hay varios puntos de Bogotá, principalmente en los Cerros Orientales, además, del material que proviene de las conflagraciones de regiones apartadas como la Orinoquía y Venezuela, y de los regímenes de vientos que contribuyen a que todas esas partículas lleguen a la capital.

¿Cómo evitar incendios forestales?



• No hacer quemas agrícolas, de residuos o material vegetal.



• No arrojar fósforos, vidrios o colillas de cigarrillo al suelo.



• No arrojar residuos en espacios verdes.



• No usar pólvora o fuegos artificiales.



• Si observa un incendio o quema reportarlo de inmediato a la Línea 123.

Reporte fauna silvestre herida o desorientada

Las Secretaría de Ambiente hace un llamado especial a la ciudadanía para que reporte cualquier animal silvestre lesionado por los incendios que se presentan en Bogotá, a las líneas:



• 318 8277733

• 317 4276828

• 318 7125560

• (601) 3778854



También pueden contactarse a través del correo fauna@ambientebogota.gov.co

“Es muy posible que, con estos incendios, fauna silvestre baje de las montañas a la ciudad. Si se encuentran con alguno de estos animales por favor reportarlo a los teléfonos de la Secretaría de Ambiente que aparecen en nuestras redes sociales o al correo electrónico”, puntualizó la secretaria Adriana Soto.

Lugares donde se debe usar el tapabocas en Bogotá:

Específicamente, las condiciones se han visto afectadas en Carvajal-Sevillana (occidente de Bogotá) y Guaymaral (norte), donde se informan condiciones regulares.

Alrededor de las 2:20 p.m. de este martes, la estación de Fontibón también mostraba una condición regular.



La estación de Suba ha registrado aumentos de material contaminante, según advierte la Secretaría de Ambiente.



Se aconseja mantener las ventanas cerradas como medida preventiva.

REDACCIÓN BOGOTÁ