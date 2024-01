Soacha declara Alerta Roja por los incendios forestales en la ciudad

Nueve incendios en tres días han sacudido a la ciudad, eso llevó a la Administración municipal a declarar a Soacha en Alerta Roja. Gracias a la acción efectiva por parte del cuerpo Oficial de Bomberos y la Oficina de Gestión del Riesgo no se han presentado pérdidas humanas o de animales.

“Hemos terminado nuestro comité, donde hemos tenido dos conatos y dos incendios,

en la jornada del 24 de enero. A cada uno de los Bomberos Oficiales y Voluntarios por

sus labores de socorro con la ciudad. También a los uniformados de la Policía

Metropolitana de Soacha, a la Defensa Civil, Acueducto, Bomberos de Mosquera y de

Bogotá”, aseguró el Alcalde, Julián Sánche, extendiendo un agradecimiento a cada uno y cada una de las personas que han evitado que las conflagraciones se extiendan.

Por otra parte, el mandatario de la ciudad explicó la medida que se tomó luego del Comité que se dio en el lugar de uno de los incendios, la hacienda Tequendama.

“Hemos declarado alerta roja por el fenómeno del niño, por el posible desabastecimiento de agua y los incendios que se han generado. Desde mañana

Puesto de Mando Unificado Permanente en nuestro territorio, para garantizar que estas emergencias puedan ser atendidas como corresponde y seguir cuidando a nuestra ciudadanía”, puntualizó ‘Perico’.

De igual manera, ocho de las nueve conflagraciones han sido controladas por los organismos de socorro, sin embargo, el incendio presentado en la Hacienda Tequendama, en la comuna uno, por la Autopista Sur, en sentido Soacha-Sibaté, ha presentado dificultad, debido a las altas temperaturas y los fuertes vientos que se presentaron durante la tarde del 24 enero, razón por la cual hasta en horas de la madrugada continuaba activo.

Las nueve emergencias que han atendido los organismos de socorro en la ciudad han sido:

Lunes 22 de enero

​

● Incendio forestal humedal tierra blanca.

● Incendio forestal sector la Catalina Villa.



Martes 23 de enero de 2024

​

● Conato de incendio maipore.

● Incendio forestal Vereda Villa Clara.

● Incendio forestal Barrio Santa Ana.

● Incendio forestal Humedal tierra blanca.

● Incendio Villa Sofia.

● Incendio Barrio el Bosque.

Miércoles 24 de enero

​

● Conato de incendio San mateo.

● Conato de Incendio Maipore.

● Incendio Forestal Hacienda Tequendama.

● Incendio Forestal Humedal Tibanica.

La medida de alerta roja busca dejar por sentado que la ciudad no cuenta con las unidades suficientes para atender varios eventos en simultánea que se pueden presentar por el fenómeno del ‘niño’, para así contar con los recursos y material humano necesario por falta de la capital y el departamento de Cundinamarca, aprovechando que este último en cabeza del Gobernador Jorge Rey, declaró calamidad pública por la misma situación de incendios forestales en la región.

Por eso, los Bomberos de Soacha, en compañía a la Oficina de Gestión del Riesgo

hacen una serie de recomendaciones para evitar que con el fenómeno del ‘niño’ se

propaguen este tipo de emergencias:

● No fumar en zonas boscosas.

● No arrojar las colillas el suelo.

● No arrojar elementos inflamables como plástico o vidrio.

● No quemar basura.

Hasta el momento, gracias a la acción de los Bomberos Oficiales y Bomberos

Voluntarios de la ciudad, las emergencias no han cobrado vidas pero sí encienden las

alarmas de las autoridades ante las altas temperaturas que se han mezclado, según

informes de la comunidad con malos manejos y malas actitudes de la ciudadanía.

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE LA ALCALDÍA DE BOGOTÁ