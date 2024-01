Incendios en Bogotá: mayores, gestantes y niños deben cuidarse de material particulado

Debido a los incendios ocurridos en la ciudad, se generó una columna de humo de gran magnitud que puede ocasionar afectaciones a la salud de la ciudadanía que reside y trabaja cerca de las zonas afectadas por estos incendios.

Ante esta situación, la Secretaría Distrital de Salud hace el llamado a la comunidad que

reside o trabaja en la zona afectada y sus alrededores, a seguir las siguientes

recomendaciones:

• Evite acercarse al área del incendio para disminuir la inhalación de humo. De ser

posible, movilícese a zonas de menor contaminación del aire.



• Si vive en la zona aledaña al incendio, cubra nariz y boca con tapabocas o un

pañuelo húmedo como medida inmediata de prevención.



• Mantenga cerradas puertas y ventanas; además, cubra las rendijas de ventilación

con trapos húmedos.



• Limpie las superficies y pisos de la vivienda utilizando trapos humedecidos con agua

para evitar que se levante el polvo u hollín.



• No prender velas, incienso, consumir cigarrillo, vapeadores o usar aspiradora al

interior de la vivienda.



• A las empresas que están en la zona de influencia se recomienda que autoricen a

sus empleados teletrabajo.



• Se recomienda la suspensión de actividades escolares y universitarias en la zona

cercana al incendio hasta que cambie la recomendación de las autoridades.

• No realizar actividad física en la zona, no usar los senderos naturales en las zonas

aledañas al incendio.



• Manténgase hidratado, consuma agua y evite bebidas azucaradas o gasificadas.



• Identifique y haga seguimiento a las personas más sensibles como niños y niñas

menores de 5 años, personas a partir de 60 años, gestantes, personas con

enfermedades pulmonares como asma o EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva

crónica); especialmente aquellas dependientes de oxígeno, así como aquellos con

diabetes, patologías cardiovasculares, cáncer y enfermedades que debiliten el

sistema inmunológico. Asegúrese de que continúen con sus tratamientos prescritos.



Evalúe la posibilidad de trasladarlos a zonas no afectadas.



• Especialmente los menores de 5 años, mayores de 60 años y gestantes, que

presenten signos de alarma y no puedan trasladarse, comuníquese con el 123 para

recibir ayuda.

Acuda al servicio de urgencias en caso de signos de alarma:

En niños menores de 5 años: si su hijo o hija tiene fiebre mayor a 39 °C o de

difícil manejo, decaimiento y/o respiración rápida. Vómito o diarrea al mismo

tiempo. Ruidos en el pecho. Retracción de la piel entre las costillas al respirar.

No come nada. Convulsiones. Alteración de conciencia.



En bebés menores de 6 meses: respira más rápido de lo normal. Retracción de

la piel entre las costillas al respirar. Presenta fiebre (38°C o más) o hipotermia

(35.5°C o menos). Come menos de lo normal o vomita todo. Está irritable, no se

consuela fácilmente. Alteración de conciencia. ¡Todo menor de 3 meses que

inicie síntomas respiratorios debe ser evaluado por personal de salud!



En la comunidad general: dificultad al respirar, fatiga inusual o dolor en el

pecho. Tos con expectoración purulenta o con pintas de sangre. Decaimiento o

cansancio excesivo, así como confusión o alteración de la conciencia. Fiebre de

difícil control o que persista por más de 3 días.

