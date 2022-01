Los días secos, con altas temperaturas y fuertes vientos en los primeros meses del año han favorecido los incendios forestales en Bogotá y Cundinamarca. De hecho, en la capital se han reportado 70 incidentes y quemas menores –un promedio de casi tres al día– que han sido controlados por los bomberos de la ciudad.



Según el Ideam, en enero se han presentado temperaturas de hasta 22 grados centígrados, como ha sucedido en Suba, y en Cundinamarca los mayores incrementos se han registrado en el municipio de Jerusalén, con valores superiores a 35 grados centígrados (ver ‘42 municipios en alerta roja’).



A esto se han sumado prácticas como las fogatas, las quemas y descuidos de los ciudadanos que arrojan elementos que pueden convertirse en detonadores.

Ante estos hechos, las autoridades ambientales, meteorológicas y organismos de atención de emergencias prevén que los casos podrían aumentar, y por eso les hacen un llamado a los ciudadanos para que eviten las quemas, fogatas, botar colillas de cigarrillo y botellas, entre otros elementos que podrían generar fuego en zonas boscosas y de la cobertura vegetal.



“En esta temporada de menos lluvias queremos recordarles a los bogotanos que tienen un papel importante que cumplir para prevenir los incendios forestales. Cualquier acción que pueda estar relacionada con un incendio, como fogatas al aire libre, fumar y dejar colillas, botar plásticos y metales, tiene que estar absolutamente limitada en este periodo del año”, indicó la secretaria de Ambiente de Bogotá, Carolina Urrutia.



La funcionaria invitó a los bogotanos a reportar en la línea única de emergencias 123 cuando detecten columnas de humo o alguna conflagración.

De los 70 incidentes atendidos en la ciudad en lo que va de 2022, según los Bomberos de Bogotá, tres han sido de mayor impacto. Ellos han ocurrido en el Verjón Bajo, en los Tanques del Silencio y en Ramajal.



En la capital, las zonas más afectadas por estas emergencias son los cerros orientales, principalmente en jurisdicción de Usme, Usaquén y Sumapaz. También se reportan en Bosa, en el suroccidente. Pero este año se han presentado, especialmente, en Chapinero, Santa Fe, La Candelaria y San Cristóbal.



Durante 2020, la Secretaría de Ambiente reportó 17 incendios, que afectaron 81 hectáreas, y la localidad más afectada fue Bosa, con 43,8 hectáreas, seguida de Sumapaz, con 25,7 hectáreas. En 2021 se registraron tres, con una afectación de 5,32 hectáreas, de las cuales 3,04 hectáreas fueron en Kennedy.



En Cundinamarca, si bien se han presentado incendios forestales, la preocupación de las autoridades son también los causados por las quemas de campesinos y que han terminado saliéndose de control.



La Gobernación reporta que en el primer mes de 2022 se han presentado 11 incendios forestales, que han afectado 78,5 hectáreas. En 2020 se presentaron 236, con 3230,5 hectáreas afectadas, y en 2021, 83 emergencias, con 331 hectáreas.

Además, según los Bomberos, hay registros de 70 quemas fuera de control. Precisamente, esta fue la posible causa de la conflagración del fin de semana en la vereda Tominé de los Indios, en Guatavita, en el oriente de Cundinamarca. Esta emergencia afectó entre 15 y 20 hectáreas de bosque nativo y fue atendida por 150 unidades de bomberos, Defensa Civil y Policía, así como el apoyo de la comunidad.



El capitán Álvaro Farfán, director de Bomberos de Cundinamarca, expresó su preocupación por las quemas que hacen los campesinos al preparar la tierra para sembrar entre marzo y abril, pero que terminan saliéndose de control. Esta es, según Farfán, una práctica social y cultural negativa que en esta temporada se suma a otros factores que se vuelven detonantes de incendios.

¿Cómo evitarlos?

No arrojar colillas ni fósforos encendidos al suelo.

* No tirar residuos que puedan favorecer los incendios forestales.

* No encender fogatas en cerros, humedales, parques o en las rondas de las quebradas.

* No ingresar automóviles o motocicletas en zonas verdes.

* No realizar quemas agrícolas, de basuras o material vegetal.

¿Qué hacer?

La Secretaría Distrital de Ambiente recomienda cinco pasos en caso de que se presente un incendio forestal:



1) Reportar a la línea única de emergencias 123 o a los bomberos.



2) Estar atentos y hacer seguimiento a niños, niñas, adultos mayores y personas con enfermedades de corazón, pulmón y oculares.



3) Mantener, en lo posible, puertas y ventanas cerradas si se encuentra muy cerca del incendio.



4) No acercarse al área del incendio para evitar la inhalación de humo y cubrir la nariz y boca con tapabocas o un pañuelo húmedo.



5) Si presentan problemas respiratorios, dolores de cabeza, debilidad muscular, dolor de garganta, alteración del pulso o mareos, consultar con el médico.

Ideam: 42 municipios están en alerta roja

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) señaló que por probabilidad de incendios forestales, al menos 42 municipios de Cundinamarca están en alerta roja.



Esos municipios corresponden al oriente y norte del departamento, ellos son: Agua de Dios, Beltrán, Bituima, Cabrera, Cachipay, Cajicá, Caparrapí, Cáqueza, Carmen de Carupa, Chía, Chipaque, Choachí, Chocontá, Cogua, Cota, Cucunubá, Fómeque, Fosca, Gachalá, Guachetá, Guasca, Guayabetal, Guatavita, Gutiérrez, Jerusalén, Junín, La Calera, Lenguazaque, Machetá, Manta, Medina, Paratebueno, Quetame, Sesquilé, Suesca, Susa, Tibiritá, Tocaima, Ubalá, Ubaque, Une y Villapinzón.



La entidad explicó que en el departamento se presentan las mayores temperaturas en los municipios ribereños del sur y centro del Magdalena, como Jerusalén, Agua de Dios, Girardot, Venecia y Nariño, y hacia la parte nororiental, en Caparrapí y Gutiérrez.



Para Bogotá, según la entidad, las temperaturas máximas se presentan en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, aunque se pueden registrar lluvias o lloviznas de corta duración.



En enero se han alcanzado a registrar temperaturas de hasta 22 grados centígrados en Suba, debido a la condición de cielo entre ligera y parcialmente nublado y predominio de tiempo seco durante el día, aunque en la tarde y noche aumenta la nubosidad y se presentan lloviznas ocasionales.



REDACCIÓN BOGOTÁ