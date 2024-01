Crónica de cómo es jugarse la vida intentando controlar un incendio forestal en Bogotá

Con unos trajes de hasta 25 kilos, un grupo de bomberos, soldados y policías caminan por alrededor de dos horas para llegar hasta el punto donde, desde hace dos días, se trata de controlar un incendio forestal en los cerros orientales de Bogotá.



Pese al cansancio, los cambios de temperatura y las dificultades del camino, los uniformados siguen trabajando para proteger a la ciudadanía y a la naturaleza que rodea la capital.

Los Bomberos tiene turnos de 24 horas. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Han sido cerca de 50 horas, caminando por pendientes de hasta un 80 por ciento de inclinación y con temperaturas que oscilan entre los 25 grados centígrados, cuando es de día, y los 6 grados o menos cuando cae la noche.

“Al llegar al punto el personal puede estar cansado, muy agotado, pero ahí hasta ahora está empezando el trabajo. Son más las ganas, la actitud, lo que sabemos que podemos salvar”, dice Fidel Hermógenes Medina, comandante del cuerpo oficial de Bomberos de Bogotá.



Han trabajado a temperaturas que oscilan entre los 25 grados centígrados, cuando es de día. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

El trabajo articulado



Este curtido bombero explicó que manejan turnos de 24 horas. Sin embargo, en el punto hay personal que “se ha duplicado” en sus actividades en medio de la emergencia. Uno de ellos es el suboficial Néstor Cabanzo, quien desde las 7:30 de la mañana del lunes, cuando alertaron lo sucedido, ha estado al frente de la parte logística, para garantizar que a ningún bombero le haga falta nada.



“En estos dos días solo he dormido una hora y media, pues con mi equipo estamos monitoreando el estado de los equipos y garantizando que los que están arriba en el cerro tengan una adecuada hidratación y alimentación”, afirmó desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) creado para atender la conflagración.

Los que están directamente apagando el fuego, emprenden su camino por el sendero de la quebrada La Vieja, que ayer fue cerrado para el público. Al llegar al alto de la Cruz se dispersan para atacar los distintos puntos calientes de la zona, con mangueras, motobombas, picas y palas que han cargado al hombro.

Un total de 361 personas han participado en la operación. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Y al arribar al sitio pueden arriesgar la vida. Las condiciones atmosféricas y el cambio en la dirección de los vientos pueden aumentar las llamas, por lo que siempre deben estar alerta.

Pese a lo retante de su trabajo, afortunadamente no han estado solos. A las labores de emergencia se ha sumado personal de la Cruz Roja, la Defensa Civil, la CAR, el Idiger, la Policía, la Secretaría de Ambiente, varias brigadas del Ejército, entre otras entidades. Un total de 361 personas han participado en la operación, y durante la noche se quedarán trabajando alrededor de 115 funcionarios.

Gracias infinitas a estos héroes (…) Son una inspiración y un ejemplo para toda la ciudad FACEBOOK

TWITTER

A la altura de la calle 66 con avenida Circunvalar, además, hay varios helicópteros de los Bomberos, la Fuerza Aérea y la Policía, así como un avión de aspersión antinarcóticos, que han realizado más de 60 descargas de agua y de líquido retardante para controlar las 12 hectáreas ya afectadas.

También han sido cruciales las ayudas de los ciudadanos que viven en la zona, quienes han llegado hasta el PMU con alimentos y bebidas, reconociendo la labor de los uniformados. “Nosotros que solo subimos a los cerros a hacer ejercicio, admiramos muchísimo el esfuerzo que hacen”, dijo Julia Rey, una de las personas que viven cerca del sitio de la emergencia.

Incendios forestales Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Jefferson Emilio Avendaño, enfermero y técnico uno de respuesta de la Cruz Roja, indicó que se encuentran desde el principio del incendio para “atender a los que están apagando el fuego”, quienes, aunque por fortuna no han tenido lesiones graves, han llegado por calambres musculares a raíz de las condiciones agrestes del terreno.

“Gracias infinitas a estos héroes (…) Son una inspiración y un ejemplo para toda la ciudad”, escribió en su cuenta de X el alcalde Carlos Fernando Galán.

‘Sirena borra todo’



El suboficial Cabanzo resaltó que en su día a día, no importa la actividad que estén realizando porque cuando suena la sirena deben actuar de inmediato. “Siempre decimos que ‘sirena borra todo’, porque un minuto es crucial para salvar una vida o para evitar que se dañe la naturaleza”, afirmó.

El comandante Medina agregó que los Bomberos se preparan por años no solo física sino mentalmente, ya que en muchas emergencias, como es el caso de los incendios forestales en el Sumapaz, no tienen tantas personas ayudando y el camino de llegada hasta el punto donde inician las llamas puede llegar a ser de 14 horas.



“Los psicólogos del departamento están permanentemente hablando con nosotros, motivándonos. De igual forma, los que tenemos más experiencia les decimos a los demás que deben adaptarse a ciertas situaciones y condiciones difíciles”, concluyó.



El bombero agregó que también deben estar preparados intelectualmente. Muchos de ellos tienen maestrías y hasta doctorados en temas como física, química, cálculo, atención prehospitalaria, georreferenciación, entre otras.



"Trabajo en esto desde hace 34 años, me apasiona profundamente el servicio", dijo Medina.

REDACCIÓN BOGOTÁ

LAURA VALENTINA MERCADO

X: @lauramerher1