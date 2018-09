Caracolí, el infierno de una guerra en tierra de nadie

El incendio que consumió la noche del miércoles tres viviendas del barrio Caracolí, en la calle 77 sur con carrera 74, es el último de varios hechos que han sucedido en las últimas semanas en este sector de la localidad de Ciudad Bolívar, muy cerca de la frontera con el municipio de Soacha, en el sur de Bogotá.

El reporte del grupo de investigación de incendios de los Bomberos arrojó que las causas de la conflagración “no pudieron determinarse por la alta contaminación del lugar”.



Lo que sí es claro es que justo en este lugar, el sábado 8 de septiembre pasado, algunos jóvenes que vivían en uno los ranchos incinerados se enfrentaron a machete y disparos con otros, teniendo como saldo uno gravemente herido y otro muerto. Esta información fue confirmada a este diario por dos patrulleros de la policía que rondan el sector y por la voz de un ciudadano de la zona, quien por seguridad prefirió no revelar su identidad.



“No podemos desconocer que hubo un hecho, pero no podemos ligarlo a lo que sucedió en el incendio”, manifestó el coronel Ángel Acosta, comandante de la Policía de Ciudad Bolívar. El oficial reconoció que en la zona sí se han presentado varios hechos de violencia, pero los relacionó con problemas de convivencia.



“Son unos predios que tienen todas las características de invasión: no hay calles pavimentadas, no están todos los servicios, hay gente con muchas necesidades y casos pasan a diario; es de difícil acceso, se presentan lesiones, problemas, riñas, es normal”, explicó el coronel Acosta.

Sin embargo, la situación parece ir más allá. El párroco de la iglesia del barrio Caracolí tuvo que abandonar su apostolado hace 15 días, después de recibir amenazas de muerte en cuatro oportunidades.



“Él tenía programas de jóvenes, deportes, comedores para los niños, y le llegaron mensajes en una hoja con recortes de periódico que le decían que por favor se cuidara. Que ellos lo apreciaban, pero que los niños eran de la calle”, narró uno de los colaboradores del padre, quien ya oficia las misas en otra zona de la ciudad.



Esta persona, quien además vive en el barrio Caracolí y adelanta procesos de liderazgo comunitario, explicó que las principales víctimas de la violencia son los jóvenes y los niños, que están siendo instrumentalizados por bandas dedicadas al microtráfico.

“La problemática acá es la disputa de territorios por la venta de drogas. Eso lo manejan grupos, incluso de otras partes que vienen e involucran a los muchachos más jóvenes, a los más vulnerables; ellos ponen son los muertos”, explicó el líder comunitario, quien reveló que también ha sido víctima de intimidaciones.



Entre el 1.º de enero y el 7 de julio de este año, en Ciudad Bolívar, según números de la Dijín de la Policía Nacional, hubo 115 homicidios. De estos, cinco sucedieron en Caracolí, todos a menores de 28 años.



Venganzas entre integrantes de estas pandillas es una de las hipótesis que están manejando las autoridades sobre las causas del incendio, que, en voz del coronel Acosta, prometen aclarar lo antes posible.



Para el edil de esta localidad, Cristian Robayo, las recientes alertas tempranas de la Defensoria tanto para Ciudad Bolívar como para Soacha, ubican un tema complejo de posicionamiento de actores que pretenden controlar el territorio y posicionar una economía mafiosa. "Para ello utilizan variadas modalidades de Intimidación e incluso exterminio. Los últimos hechos del borde de Soacha y Ciudad Bolívar ratifican las denuncias que han hecho variadas organizaciones sociales y entidades", señaló el cabildante.

Otros inconvenientes

La emergencia en este sector devela otra disputa que tiene en jaque a la comunidad.

El sitio exacto donde ocurrió la conflagración fue en un lote ubicado entre las calles 76A sur y 77 sur y las carreras 74B y 74A, una zona montañosa en la que no está permitido realizar ningún desarrollo inmobiliario, pero en el que hay más de 10 ranchos construidos en madera y materiales inestables.



“A la primera gente que estaba ahí le dieron una reubicación hace como nueve años, pero en la alcaldía local dicen que no van a invertir más dinero para sacar a las otras personas que llegaron. La que está ahí ahora es gente nueva que volvió a tomar posesión de ese terreno”, narró un ciudadano que además denunció que entre las familias invasoras hay disputas, lo que se configura en otra de las hipótesis de las causas del incendio de la noche del miércoles.



Aunque buscamos respuesta sobre este tema con la alcaldía local de Ciudad Bolívar, no fue posible conocer su posición.

Una venganza

El rostro de la tragedia que ocurrió en el barrio Caracolí es el de Segundo Amaguaña, un hombre del Ecuador de 81 años y quien perdió todas sus pertenencias en el incendio.



Segundo manifestó que lleva 65 años en Colombia y que desde hace meses empezó a ser objeto de robos en su rancho por parte de un joven de la zona. El hombre dijo que, cansado de los hurtos, decidió enfrentarlo. “Le dije, tantas cosas que me estás quitando, te voy a denunciar, y él me dijo: ‘si me denuncia lo mato’”, narró Segundo mientras recogía las latas incineradas de su rancho que dejó la conflagración.



Esta persona no se dejó amedrentar de las amenazas y acudió a la Policía, que detectó al ladrón, recuperó sus pertenencias y se las devolvió. “Por eso, el muchacho me dijo que se iba a vengar y que me iba a incendiar la casa, y cumplió”, concluyó Segundo. Ante esta versión, las autoridades no han recibido ninguna denuncia formal; sin embargo, se convierte en otra de las hipótesis que podrían explicar el incendio.



