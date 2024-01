'Es un peligro para la vereda': el temor de habitantes de Nemocón por incendio forestal

En medio de la emergencia que vive el departamento de Cundinamarca por cuenta de los incendios forestales, los habitantes del municipio de Nemocón se encuentran altamente preocupados porque el fuego ya está cerca, a unos 200 metros, de varias viviendas.



"Cada vez son más extendidas las llamas. Es muy preocupante y no sabemos qué hacer. Nos dijeron que hay que esperar a los helicópteros, pero nada que llegan", le dijo a EL TIEMPO María López, una de las habitantes de la vereda La Puerta.



En varios videos aéreos tomados por este diario se ve que un poco más arriba de la vivienda en donde se encuentra la mujer la conflagración está activa.



"Acá puede llegar el incendio. Nos dijeron de la alcaldía que evacuáramos preventivamente. Ya estamos aquí afuera de la casa por el humo", agregó María, quien está acompañada de un joven.



El fuego está por llegar a casas aledañas a las montañas. Foto: MAURICIO MORENO

También afirmó que vio las llamas desde la noche de este martes, pero en la mañana ha notado que se acercan cada vez más. Además, que los Bomberos no han llegado a esta zona específica, pues están atendiendo otro punto cercano que está crítico.



"Ya vinieron a mirar a ver qué podían hacer", añadió.

Descuidaron el bosque, lo descuidaron FACEBOOK

Otro de los habitantes le dijo a este medio que le solicitan más ayuda a las autoridades locales. "Estamos en medio de un peligro (...) cómo van a apagar un incendio de esos con un motor de fumigación, eso no aguanta", recalcó.



El hombre dijo, además, que la conflagración está llegando cerca a algunas bombas de gasolina y eso representa "un peligro para las veredas y para todo el mundo".



"Descuidaron el bosque, lo descuidaron", señaló.

'Está complicada la situación'

El alcalde de Nemocón, Cristian Carrillo, habló con este diario y afirmó que la situación es muy precoupante y que el incendio se ha expandido en las últimas horas.



"El incendio se nos está saliendo de control, no hemos podido entregar agua en el punto", advirtió.

En el municipio de Nemocón un fuerte incendio está consumiendo los cerros aledaños. Foto: MAURICIO MORENO

Carrillo explicó que el helicóptero que había llegado para apoyar la emergencia presentó fallas, por lo que no han podido hacer las descargas de agua suficientes para controlar las llamas.



"Aunque el Gobernador de Cundinamarca nos ayudó esta mañana con la gestión para el helicóptero, el que llegó presentó fallas y no hemos podido hacer la maniobra que se necesita, que es esparcir agua desde el aire", comentó el mandatario.



Hasta ahora, según el cálculo que han hecho desde el Puesto de Mando Unificado, son un poco más de 180 hectáreas afectadas en zona rural del municipio, aunque no se ha confirmado con precisión.

REDACCIÓN BOGOTÁ